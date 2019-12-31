コミケ97レポート・まとめ (2) 『ご注文はうさぎですか??』NBCグッズで見る可愛いポイント

記事提供元:アニメコラムサイト|あにぶ

2019年冬のコミケ、コミックマーケット97(C97)。

その企業「NBCユニバーサル」では、今回も『ご注文はうさぎですか??』の新作グッズが多数登場しました。

というわけで、今回もごちうさグッズをゲットしてきましたので、見ていこうと思います。

過去のごちうさコミケグッズに関しては、最後にリンクを張っておきます。

このページの目次

1 コミケ97 NBCの販売ラインナップ2 2.1 クリアファイル 2.2 アクリルスタンド3 ハート