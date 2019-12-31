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コミケ97レポート・まとめ (2) 『ご注文はうさぎですか??』NBCグッズで見る可愛いポイント

2019年12月31日 18:19

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コミケ97レポート・まとめ②『ご注文はうさぎですか??』NBCグッズで見る可愛いポイント

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記事提供元:アニメコラムサイト|あにぶ

　2019年冬のコミケ、コミックマーケット97(C97)。
その企業「NBCユニバーサル」では、今回も『ご注文はうさぎですか??』の新作グッズが多数登場しました。

　というわけで、今回もごちうさグッズをゲットしてきましたので、見ていこうと思います。
過去のごちうさコミケグッズに関しては、最後にリンクを張っておきます。

このページの目次
1 コミケ97　NBCの販売ラインナップ2 2.1 クリアファイル2.2 アクリルスタンド3 ハート

関連キーワードご注文はうさぎですか？アイカツ!ブラッククローバーコミックマーケット鬼滅の刃

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