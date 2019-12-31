コミケ97レポート・まとめ (2) 『ご注文はうさぎですか??』NBCグッズで見る可愛いポイント

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コミケ97レポート・まとめ②『ご注文はうさぎですか??』NBCグッズで見る可愛いポイント[写真拡大]
記事提供元:アニメコラムサイト|あにぶ
2019年冬のコミケ、コミックマーケット97(C97)。
その企業「NBCユニバーサル」では、今回も『ご注文はうさぎですか??』の新作グッズが多数登場しました。
というわけで、今回もごちうさグッズをゲットしてきましたので、見ていこうと思います。
過去のごちうさコミケグッズに関しては、最後にリンクを張っておきます。
関連キーワードご注文はうさぎですか？、アイカツ!、ブラッククローバー、コミックマーケット、鬼滅の刃
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