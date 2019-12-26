26日上場のスポーツフィールドは買い気配のまま公開価格の36%高(10時10分現在)

■「スポーツ人財」に特化した就職・採用支援事業を展開

12月26日新規上場となったスポーツフィールド<7080>(東マ)は買い気配で始まり、10時を過ぎては3705円(公開価格2730円の36%高)の買い気配となっている。まだ初値はついていない。

スポーツ人財(現役体育会学生や過去にスポーツ・競技経験のある社会人経験者、引退したプロ・アマチュアアスリート)に特化した就職・採用支援事業を主に行う。

業績見通し(2019年12月期・連結)は、顧客企業数及び成約数(イベント出展社数や内定承諾学生数など)の増加等により、売上高を19.46億円(前期比 28.3%増)、営業利益を2.06億円(同65.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1.27億円(同74.0%増)を見込む。

第4四半期は、新卒採用マーケットが比較的閑散期となることから、例年、営業損益以下で赤字を計上しているという。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）

・ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）

・ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）

・テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）