*12:51JST 【M&A速報：2019/12/25（1）】村田製作所<6981>、3D触力覚技術開発のミライセンスを買収
■村田製作所<6981>、3D触力覚技術開発のミライセンスを買収
■総合人材サービス事業の新日本、人材派遣業のミナジンキャリアを買収
■東海カーボン<5301>、劣後特約付ローンで総額250億円の資金調達 独コベックス社買収資金を手当て
■子育て情報サービス提供のコズレ、31VENTURES Global Innovation Fundなどから資金調達を実施
■伊藤忠商事<8001>、米国Longview原料炭炭鉱を保有する米North Central Resource社に出資
■兼松<8020>、カネヨウ<3209>へのTOBが成立
■中国工業<5974>、日鉄日新製鋼から自己株式を取得
■ブランド腕時計のサブスク「カリトケ(KARITOKE）」展開のななし、資金調達を実施 昭和リースと業務提携
■スマートねこトイレ「toletta」提供のハチたま、マネックスベンチャーズなどから2億円超の資金調達を実施
■アクロディア<3823>子会社の渋谷肉横丁、飲食店プロモーターからの飲食事業譲り受け内容を一部変更
■ヤンマーHD、2020年4月に組織再編
■金属リサイクル事業の紅久商店、浜松市の中村金属興業を買収
■商船三井<9104>、完成車・建設機械等の海上輸送事業展開のEURO MARINE LOGISITICS社を完全子会社化
■JX金属、金属3Dプリンター向け合金設計事業の英OxMet Technologies社に25.1％出資
■楽天<4755>、傘下で図書館・教育機関向け電子書籍配信サービスの米OverDrive Holdingsの全株式を譲渡
■Ｇ３ＨＤ<3647>、エンターテイメントショップ運営子会社SBYの全株式をカラコン・化粧品卸の双葉貿易に譲渡
■サッポロHD<2501>と豊田通商<8015>、米国業務用果汁飲料メーカーのカントリーピュアフーズ社の全保有株式をBPCP CPF Holdingsに譲渡
■ネクソン<3659>、モバイル・ソーシャルゲーム開発子会社gloopsの全株式をジーアールドライブに譲渡
■日本ゼオン<4205>、子会社で液晶ディスプレイ用部材製造のTFCを吸収合併
■ジンズホールディングス<3046>、リサイクルプロジェクト「BRING」企画の日本環境設計に出資
■セガサミーHD<6460>傘下のセガゲームス、セガ・インタラクティブを吸収合併 「セガ」に商号変更
■正興電機製作所<6653>、子会社で制御機器・電子装置販売の正興C&Eを吸収合併
■経産省、後継者難の中小企業に対し第三者による事業承継を支援する「第三者承継支援総合パッケージ」を策定
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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