豊商事　ストップ高、自社株のTOBを発表、筆頭株主が応募意向／新興市場スナップショット



*13:28JST <8747> 豊商事 674 +100

ストップ高。254万5555株（約14億円）を上限に自社株買いを実施すると発表している。発行済株式数（自社株を除く）に対する割合は30.6％。買付価格は1株につき550円。取得期間は23日から20年1月27日まで。自己資本を圧縮が資本効率の向上に寄与すると判断し、筆頭株主のEVOLUTION JAPAN（所有割合31.88％）と協議した結果、公開買い付けに応募するとの意向が表明されたため。《US》