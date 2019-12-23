ｇｂＨＤ　初値4020円、公開価格を49.4％上回る、保育施設・介護施設の運営／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:20JST <6557> ｇｂＨＤ 3895 -
公開価格（2690円）を49.4％上回る4020円で初値を付けた。会社設立は15年11月25日。主な事業は保育施設・介護施設の運営や付帯するICT事業など。20年12月期の営業損益計画は0.91億円の黒字、19年12月期の予想は5.37億円の赤字（前期実績7.39億円の赤字）。保育事業で認可保育園の新規開設を17施設計画しており、20年12月期での黒字転換を目指す。《US》
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