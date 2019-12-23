アエリア　大幅に反発、19年12月期の年間配当予想12円、株主優待決定／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:12JST <3758> アエリア 985 +12
大幅に反発。19年12月期の年間配当予想を12.00円（従来予想未定、前期実績5.00円）と発表している。通期業績予想（営業利益32.00億円、前期実績18.76億円）などを勘案した措置。また、12月31日を基準日とする株主優待を決定した。「イケメン戦国◆時をかける恋」のQUOカードを贈呈する。100株以上1000株未満で300円分、1000株以上5000株未満で500円分、5000株以上10000株未満で700円分、10000株以上で1000円分。《HH》
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