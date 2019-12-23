アミファは底値圏、20年9月期営業減益予想の織り込み完了

アミファ<7800>(JQ)は、100円ショップ向けを中心にライフスタイル雑貨の企画・製造仕入・卸販売を展開している。20年9月期は人財投資の影響で営業減益予想としている。株価はIPO後の落ち着きどころを探る段階だが、20年9月期営業減益予想の織り込み完了してほぼ底値圏だろう。

■ライフスタイル雑貨の企画・製造仕入・卸販売

19年9月JASDAQに新規上場した。ギフトラッピング、デザイン文具、キッチン・テーブルウェア、フラワー関連商品等を中心に、ライフスタイル雑貨の企画・製造仕入・卸販売を展開している。セリアやダイソーなど国内の100円ショップ向けを主力としている。

■20年9月期営業減益予想

20年9月期の業績(非連結)予想は、売上高が19年9月期比4.4%増の51億85百万円、営業利益が17.5%減の2億72百万円、経常利益が5.8%減の2億71百万円、純利益が1.9%増の1億80百万円としている。売上面は順調に伸長するが、人財投資の影響で営業減益予想としている。

■株価は底値圏

株価はIPO後の落ち着きどころを探る段階で安値圏だが、IPO時の9月安値まで下押す動きは見られない。20年9月期営業減益予想の織り込み完了してほぼ底値圏だろう。12月20日の終値は982円、時価総額は約31億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・【特集】金価格関連株に注目、穴株は金庫株、メガバンク株は逆張りも一考の余地（2019/08/19）

・【特集】「究極のディフェンシブ株」はこれだ！ラッキーセブン銘柄（2019/08/13）

・【編集長の視点】ＪＳＳは反落も２ケタ増益転換の１Ｑ業績見直しに２０２０東京五輪関連人気が加わり押し目買い妙味（2019/09/02）

・【特集】「全米オープンテニス大会」と「ラグビー・ワールドカップ」のスポーツ・イベント関連銘柄を探る（2019/08/05）