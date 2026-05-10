IHI、好決算も失速　利益の質と大口売却を警戒

IHI（7013）は8日、2027年3月期の連結営業利益が前期比45.0%増の2,400億円になり、3期連続で過去最高益を更新する見通しと発表した。

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だが同日の東京株式市場における株価は、取引時間中の決算発表直後に3,323円まで急騰したものの、引けにかけて急速に上げ幅を縮小し、終値は前日比14円高の3,059円に留まった。

市場では強気な業績予想を好感する一方で、今期の利益計画に含まれる約393億円の不動産売却益や、大口投資家による保有比率の低下を警戒する売りが交錯した格好である。

■大口投資家と信用残の動向

需給面での懸念を象徴するのが、大口投資家の動向と信用残の状況である。

4月23日に提出された変更報告書によれば、主要株主であるキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが、共同保有者を含めた保有割合を10.26%から8.86%へと引き下げたことが判明している。

同グループは4月15日と16日の2日間だけで1,000万株を超える売却を実施しており、こうした断続的な大口売却が株価の上値を抑える要因として意識されている。

また5月1日時点の信用買い残は、約2,242万株と高水準にあり、決算後の急騰局面で戻り待ちの売りを誘発しやすい構造となっていた。

■決算内容の影響

今回の決算で示された材料のうち、物流子会社の譲渡や不動産売却益といった資産売却に関する情報は、当面の業績寄与が明確である一方で「出尽くしやすい材料」と言える。これらは一過性の利益であり、追加情報の供給源が限定的であるため、発表直後のインパクトが最大化されやすい性質を持つ。

対照的に、防衛事業の大型案件対応や民間向け航空エンジンのアフターマーケット拡大は「続報が出やすい材料」である。これらは地政学的リスクや旅客需要といった外部環境と連動し、四半期ごとの受注進捗や整備台数といった形で継続的に情報が更新されるため、中長期的な評価の拠り所となりやすい。

■今後の動向は

今後の需給バランスについては、5月8日に記録した6,937万株超という極めて大きな出来高が、短期的な需給の転換点となる可能性を示唆している。

市場の思惑を読み解けば、この記録的な商いによって年初来高値圏での「シコリ玉」が一定程度整理されたと見ることもできるが、依然として2,200万株を超える信用買い残が重石となっている事実は動かない。

また、キャピタル・グループによるポジション縮小がいつ収束するかも焦点だが、市場では過去の変更報告書の動向から、大口の売り圧力が当面継続する可能性が意識されており、需給好転の時期については慎重な見方が根強い。

市場心理と需給の相関からは、最高益予想に対する「利益の質」への疑念が売りを呼んでいるとの見方もできる。2,400億円という営業利益予想のうち、約393億円が不動産売却益という一過性要因で構成されていることへの警戒である。

前期も事業譲渡益等で543億円を計上したが、それらを除いた実質営業利益ベースでは本業も順調に成長している。しかし個人投資家の間では実力値を精査する動きが強く、これが決算直後の高値付近での利益確定売りを招いた可能性がある。

■株価の行方は

今後の株価推移を展望すると、上方向の条件は5月8日に形成した3,300円近辺の上ヒゲを、出来高を伴い明確に上抜けることだ。

そのためには防衛関連の新規受注や航空エンジン費用の不透明感払拭など、本業でのポジティブな続報が不可欠となる。

一方で下方向の条件は3,000円を割り込み、年初来安値の2,811円を意識する展開だ。これは信用買い残の投げ売りや大口投資家による売却継続が重なった場合に現実味を帯びる。

大口のポジション縮小が完了に向かえば需給好転の決定打となるが、当面は荒い値動きの中で日柄調整を強いられそうだ。（記事：インベストメディアワークス・記事一覧を見る）