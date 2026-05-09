*14:31JST 欧米の注目経済指標：4月米コアCPIは3月実績を上回る可能性

5月11日－15日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■12日（火）午後9時30分発表予定○(米)4月消費者物価コア指数-予想：前年比＋2.7％参考となる3月実績は前年比＋2.6％。衣料品やコンピュータ関連製品が上昇。4月については輸送コストが上昇しつつあるため、サービス価格の上昇が見込まれる。コアインフレ率は3月実績を上回る可能性がある。

■13日（水）午後6時発表予定○(欧)1-3月期ユーロ圏域内総生産改定値-予想：前年比＋0.8％参考となる速報値は前年比＋0.8％。ドイツはプラスに転じたが、全体的には伸び悩んでいる。上方改定される項目は少ないとみられており、改定値の成長率は速報値と同水準となる見込み。

■14日（木）午後9時30分発表予定○(米)4月小売売上高-予想：前月比＋0.4％参考となる3月実績は前月比＋1.7％。ガソリン価格の上昇が影響したようだ。4月についてもガソリン価格の上昇が想定されるものの、伸び率は3月実績を下回る見込み。

■15日（金）午後9時30分発表予定○(米)5月NY連銀製造業景気指数-予想：8.0参考となる4月実績は5カ月ぶりの高水準。仕入れ価格見通しが大幅に上昇した。5月についても仕入れ価格の上昇が想定されているが、設備投資や雇用の見通しは悪化する可能性があるため、全体的には4月実績を下回る可能性がある。

○その他の主な経済指標の発表予定・11日（月）：（中）4月消費者物価指数、（米）4月中古住宅販売件数・13日（水）：（日）3月経常収支、（米）4月生産者物価指数 ・14日（木）：（英）1-3月期国内総生産 ・15日（金）：（米）4月鉱工業生産《FA》