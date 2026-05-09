*07:56JST 米国株式市場は反発、雇用統計を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

MAY8

Ｏ 62055（ドル建て）

Ｈ 63850

Ｌ 62020

Ｃ 63695 大証比+855（イブニング比+30）

Vol 5025



MAY8

Ｏ 62035（円建て）

Ｈ 63860

Ｌ 61995

Ｃ 63665 大証比+825（イブニング比+0）

Vol 21872

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.68円換算）で、東京エレク＜8031＞、日本た

ばこ産業＜2914＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2364 7

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.99 -0.11 5476 7

0

8035 (TOELY) 住友商事 46.13 -0.49 7228 4

8

6758 (SONY.N) TDK 19.04 0.78 2983 59.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.15 0.10 2530 1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 0.09 971 2

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.90 0.85 4998 6

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.14 0.91 6311 18

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.82 4829 12

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 24.06 -0.13 7539 5

9

8001 (ITOCY) 丸紅 348.00 1.01 5452 3

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.69 0.03 6808 3

7

8031 (MITSY) 東京エレク 173.50 10.81 54368 191

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7834 1

2

4568 (DSNKY) 第一三共 16.51 0.15 2587 -

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.52 -0.28 2356 -52.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.85 0.23 1007 -100

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.20 1666 9.

5

7267 (HMC.N) スズキ 46.40 1.28 1817

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.77 -0.07 5882 11

3

6902 (DNZOY) ファナック 24.40 2.24 7646 13

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.42 -0.22 7966 6

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.28 0.18 2237 -4.

5

8411 (MFG.N) オリックス 33.73 0.54 5285

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.69 0.15 24583 3

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.46 -0.17 5158 -5

5

7741 (HOCPY) キヤノン 26.07 0.36 4085 2

2

6503 (MIELY) 三菱電機 84.05 2.81 6584 12

4

6981 (MRAAY) 日東電工 20.41 0.98 3198 4

0

7751 (CAJPY) 任天堂 10.42 -1.38 6530 -113

7

6273 (SMCAY) SMC 26.77 1.83 83886 102

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.46 -0.02 349 3.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 49.50 1.50 77557 255

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.10 0.07 1896 -2.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.65 -0.30 5272 2

3

6702 (FJTSY) 富士通 21.46 0.86 3362 -2

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.61 21.01 20777 34

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.47 0.07 3281 -

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.88 1977 121.

5

8002 (MARUY) 三井物産 716.33 9.21 5612 5

2

6723 (RNECY) ルネサス 11.50 0.28 3604 7

4

6954 (FANUY) 京セラ 18.21 -0.05 2853 38.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.42 0.03 1443 4.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.42 0.80 4453 7

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.28 0.71 6624 5

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.65 0.39 3024

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.11 0.08 2576 -3

1

6857 (ATEYY) シスメックス 8.59 0.26 1346 -

4

4543 (TRUMY) テルモ 12.56 0.20 1968 -4.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.33 -0.20 1462 1

7

（時価総額上位50位、1ドル156.68円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1977 121.5 6.5

5

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5014 258 5.4

2

5020 (JXHLY) ENEOS 17.31 1356 66.5 5.1

6

6762 (TTDKY) アドバンテスト 198.30 31070 1185 3.9

7

8031 (MITSY) 東京エレク 173.50 54368 1918 3.6

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7751 (CAJPY) 任天堂 10.42 6530 -1137 -14.8

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.52 2356 -52.5 -2.1

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.11 2576 -31 -1.1

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.46 5158 -55 -1.0

6



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49609.16 前日比：12.19

始値：49581.09 高値：49830.70 安値：49486.96

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26247.08 前日比：440.88

始値：25958.12 高値：26248.62 安値：25944.78

年初来高値：26247.08 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7398.93 前日比：61.82

始値：7362.97 高値：7401.50 安値：7362.97

年初来高値：7398.93 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.936％ 米10年国債 4.355％

米国株式市場は反発。ダウ平均は12.19ドル高の49609.16ドル、ナスダックは440.88

ポイント高の26247.08で取引を終了した。

雇用統計の安定した結果を受け、労働市場や経済に楽観的見方が強まり、寄り付き

後、上昇。中東情勢への懸念存続で原油価格が上昇も安定、金利の低下や半導体が

強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新した。ダウは失速も終盤に

かけて持ち直し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品

が上昇した一方、銀行が下落した。

携帯端末のアップル（AAPL）は、同社製品に搭載する半導体の一部をインテル（INT

C）が製造することで暫定合意したとのウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道

を受け、上昇。半導体インテル（INTC）も買われた。バイオのモデルナ（MRNA）

は、ハンタウィルス治療ワクチンの研究を進めていることを明らかにし、上昇。

エネルギー飲料を販売するモンスター・ビバレッジ（MNST）は海外での売り上げが

支援し第1四半期決算で1株当たり利益、売り上げが予想を上回り、上昇。オンライ

ン決済のブロック（XYZ）も第1四半期決算で、内容が予想を上回り、通期見通しを

引き上げ、上昇した。PCメーカーのデル（DELL）はトランプ大統領が同社のPC購入

推奨し、上昇。

シカゴ連銀のグールズビー総裁は「インフレ圧力がエネルギー以外にも広がってい

る」と懸念を表明した。同総裁は2026年の連邦公開市場委員会（FOMC）の投票権を

持たない。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》