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前日に動いた銘柄 part2 JIG-SAW、データセク、グリーンエナなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 JIG-SAW、データセク、グリーンエナなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
日本新薬＜4516＞ 4093 -700
米カプリコアが提訴と伝わる。
MARUWA＜5344＞ 68930 -4470
今期営業増益見通しもコンセンサス下振れ。
TOA＜6809＞ 1569 -211
今期の増益率鈍化見通しや減配計画で。
横河電機＜6841＞ 5171 -563
前期業績下振れに加えて今期ガイダンスもコンセンサス下振れ。
イトーキ＜7972＞ 2893 -357
第1四半期営業増益率は1ケタ台にとどまり。
TOKYO BASE＜3415＞ 376 -24
4月の月次動向をマイナス視。
日本ライフライン＜7575＞ 1263 -138
今期は2ケタの営業減益見通しに。
サムコ＜6387＞ 13410 -960
7日に大幅上昇の反動で利食い売り優勢。
イビデン＜4062＞ 15515 -860
7日大幅高の半導体関連の一角には利食い売り。
住友ファーマ＜4506＞ 1613 -44
公募株還流後は下値模索続く。
日東紡績＜3110＞30400 -1550
7日大幅高で高値更新、一旦達成感も。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1318 -80
直近の下値支持線割込み見切り売り優勢。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 6131 -293
英アームの大幅安を材料視。
滋賀銀行＜8366＞ 1859 -74
8日は銀行セクターが下落率トップに。
コカBJH＜2579＞ 3279 -97
野村證券では売り推奨を継続。
八十二長野銀行＜8359＞ 2201.5 -106
7日は大幅高目立つも8日は銀行株安で。
古野電気＜6814＞ 6890 -450
特に材料もなく需給要因か。
長瀬産業＜8012＞ 1118 -85.5
今期営業益横ばい見通しでコンセンサス下振れ。
コロプラ＜3668＞ 387 -32
上半期大幅減益決算を嫌気。
あいちFG＜7389＞ 1499 -56
地銀株の一角で下げが目立つ。
ReYuu<9425> 433 +80
スーパーマイクロと業務提携に関する覚書締結。
アストマックス<7162> 458 +80
前期の最終黒字転換などをポジティブ視続く。
イメージワン<2667> 274 +44
REYUUの株価急騰が刺激か。
菊池製作所<3444> 1516 +166
大手FA関連株の上昇が刺激に。
JIG-SAW<3914> 2899 +458
第1四半期営業利益64.2％増。
HENNGE<4475> 995 +40
上期営業利益13.3％増。第1四半期の0.2％増から増益率拡大。
ブロードエンター<4415> 1165 -47
7日まで3日続落の売り地合いが継続。
クラシル<299A> 1042 +104
27年3月期Non-GAAP純利益が0.2％減予想で7日売られる。8日は買い優勢。
J・TEC<7774> 588 -33
7日大幅高の反動安。
GENDA<9166> 531 +2
「NARUTO -ナルト-」のクレーンゲーム景品を北米拠点で展開開始。
クラダシ<5884> 508 -13
7日高値でひとまず達成感。
データセク<3905> 2089 +400
75日線を上抜け先高期待高まる。
サスメド<4263> 916 -15
200日線に上から絡み始め手仕舞い売り誘う。
グリーンエナ<1436> 1488 +300
26年4月期業績見込みを上方修正。《CS》
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