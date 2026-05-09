*03:11JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率

・1カ月物7.91％⇒7.48％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.03％⇒7.79％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.23％⇒8.10％（08年＝23.92％）

・1年物8.38％⇒8.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.56％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.01％⇒＋1.0％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.44％⇒＋0.42％（08年10/27＝+10.71％）《KY》