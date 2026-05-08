*22:29JST 【市場反応】米4月雇用統計、雇用の伸び減速、賃金の伸び予想下回りドル軟調

米労働省が発表した米4月非農業部門雇用者数は＋11.5万人となった。3月＋17.8万人から伸び鈍化も予想を上回った。米4月失業率は4.3％と、予想通り3月と同水準。平均時給は前月比＋0.2％と予想外に3月の水準を維持。前年比では＋3.6％と、3月から加速も予想を下回った。

米国債相場は反発。10年債利回りは低下した。ドル・円は156円82銭まで上昇後、156円52銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1760ドルから1.1779ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3603ドルから1.3624ドルまで上昇。

【経済指標】

・米・4月非農業部門雇用者数：＋11.5万人（・予想：＋6.5万人、・3月：＋17.8万人）

・米・4月失業率：4.3％（・予想：4.3％、3月4.3％）

・米・4月平均時給：前月比＋0.2％、前年比＋3.6％（予想、＋0.3％、＋3.8％、3月＋0.2％、＋3.5％）《KY》