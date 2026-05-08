*18:16JST 8日の中国本土市場概況：上海総合は小反落、利益確定売りがやや優勢

8日の中国本土市場は5日ぶりに小反落。主要指標の上海総合指数が前日比0.14ポイント（0.00％）安の4179.95ポイントで引けた。

前日に約2カ月ぶりの高値を付けた反動で、短期的な過熱感を意識した利益確定売りが先行。米国とイランのホルムズ海峡周辺での交戦を受け、中東情勢への警戒感も投資家心理を冷やした。半導体関連には最近の上昇の反動から売りが広がり、相場の重荷となった。一方、指数の下値は限定的。不動産や銀行には政策支援への期待を背景に買いが入り、指数は後場に上げへ転じる場面もあったが、終盤は戻り待ちの売りに押され小幅安で終えた。

セクター別では、半導体株に売りが広がった。北京兆易創新科技（603986/SH）が4.6％安、瑞芯微（603893/SH）が1.5％安で引けた。ほかに、主要50銘柄で構成される上証科創板50成分指数（Star50）は2.3％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

医薬株もさえない。薬明康徳（603259/SH）が4.0％安、江蘇聯環薬業（600513/SH）が3.1％安、昭衍新薬（603127/SH）が1.9％安で取引を終えた。



半面、不動産株は買われた。華遠地産（600743/SH）が6.9％高、京能置業（600791/SH）が3.8％高、緑地HD（600606/SH）が3.3％高、新城控股集団（601155/SH）が2.0％高で引けた。

防衛関連も高い。中国航発航空科技（600391/SH）がストップ高の10.0％上昇、中国衛星（600118/SH）が6.4％高、航天時代電子（600879/SH）が5.3％高、中航動力（600893/SH）が3.7％高で取引を終えた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.01ポイント（0.36％）高の283.27ポイント、深センB株指数が2.92ポイント（0.25％）安の1177.03ポイントで終了した。《AK》