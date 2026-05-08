*17:19JST 東京為替：ドル・円は軟調、為替介入に警戒続く

8日の東京市場でドル・円は軟調。中東情勢の先行きに対する思惑が交錯するなか、朝方は原油高を背景としたドル買いが強まり156円98銭まで値を上げた。ただ、為替介入への警戒感で伸び悩む展開に。午後は原油相場の失速でドル売りに振れ、156円71銭まで下げた。

・ユ-ロ・円は183円89銭から184円20銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1723ドルから1.1748ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値62,654.01円、高値62,724.36円、安値62,137.95円、終値62,713.65円(前日比120.19円安)

・17時時点：ドル・円156円80-90銭、ユ-ロ・円184円10-20銭

【要人発言】

・デギンドスECB副総裁

「次回6月理事会はホルムズ海峡の開放がカギ」

・トランプ米大統領

「イランとの停戦は継続中」

【経済指標】

・日・3月現金給与総額：前年比+2.7％（2月：+3.4％）

・独・3月鉱工業生産：前月比-0.7％（2月：-0.3％→-0.5％）《TY》