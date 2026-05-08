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東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
*16:19JST 東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
金属製品が上昇率トップ。そのほかサービス業、その他製品、電気機器、非鉄金属なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか証券業、海運業、保険業、石油・石炭製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 金属製品 ／ 1,970.62 ／ 4.71
2. サービス業 ／ 2,915.7 ／ 1.90
3. その他製品 ／ 5,893.05 ／ 1.77
4. 電気機器 ／ 7,798.94 ／ 1.46
5. 非鉄金属 ／ 7,375.89 ／ 1.28
6. 機械 ／ 5,338.14 ／ 0.65
7. パルプ・紙 ／ 636.29 ／ 0.43
8. 精密機器 ／ 13,997.05 ／ 0.40
9. ガラス・土石製品 ／ 2,374.96 ／ 0.09
10. その他金融業 ／ 1,399.39 ／ -0.04
11. 小売業 ／ 2,232.18 ／ -0.17
12. 空運業 ／ 222. ／ -0.23
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,744.65 ／ -0.40
14. ゴム製品 ／ 5,283.08 ／ -0.48
15. 繊維業 ／ 947.59 ／ -0.58
16. 建設業 ／ 2,919.78 ／ -0.60
17. 水産・農林業 ／ 716.49 ／ -0.68
18. 化学工業 ／ 3,068.51 ／ -0.69
19. 陸運業 ／ 2,221.35 ／ -0.86
20. 輸送用機器 ／ 4,581.17 ／ -0.94
21. 食料品 ／ 2,618.49 ／ -1.06
22. 鉄鋼 ／ 736.84 ／ -1.12
23. 不動産業 ／ 2,750.42 ／ -1.13
24. 医薬品 ／ 3,919.34 ／ -1.14
25. 情報・通信業 ／ 7,819.33 ／ -1.19
26. 鉱業 ／ 1,121.55 ／ -1.26
27. 電力・ガス業 ／ 692.14 ／ -1.26
28. 卸売業 ／ 6,149.5 ／ -1.34
29. 石油・石炭製品 ／ 2,779.11 ／ -1.51
30. 保険業 ／ 3,424.67 ／ -1.81
31. 海運業 ／ 2,070.31 ／ -1.90
32. 証券業 ／ 812.47 ／ -2.16
33. 銀行業 ／ 600.05 ／ -2.33《CS》
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