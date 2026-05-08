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ブルソースなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3747＞ ;インタートレ;372%;96600;2.26;572;3 ＜9046＞ ;神戸電鉄;280%;16800;0.42;2417;27 ＜7640＞ ;トップカルチャ;187%;36200;12.11;193;0 ＜2291＞ ;福留ハム;149%;5200;4.69;578;1 ＜3839＞ ;ＯＤＫ;148%;3100;0.99;624;-1 ＜3121＞ ;マーチャント;141%;30800;11.62;210;0 ＜2804＞ ;ブルソース;120%;15900;0.52;1818;7 ＜6034＞ ;ＭＲＴ;113%;900;39.33;625;-6 ＜9074＞ ;日石輸;113%;900;25.86;5090;20 ＜8887＞ ;シーラHD;95%;53600;4.57;377;2 ＜6167＞ ;冨士ダイス;88%;48300;1.81;1002;2 ＜3744＞ ;サイオス;81%;13200;5.42;443;0 ＜8914＞ ;エリアリンク;69%;53200;5.97;1020;8 ＜1563＞ ;東証グロース・コアＥＴＦ;64%;4991;5.29;2400;19 ＜1811＞ ;銭高組;64%;2800;14.20;9230;280 ＜4482＞ ;ウィルズ;56%;4800;5.86;740;-6 ＜6262＞ ;ペガサス;55%;125600;30.24;991;72 ＜4880＞ ;セルソース;54%;24300;2.04;362;-6 ＜3835＞ ;ｅＢＡＳＥ;54%;43800;3.08;412;4 ＜3580＞ ;小松マテーレ;53%;15600;3.79;741;1
[コメント]ブルソース＜2804＞は信用倍率0.5倍台で売り長となっている。《FA》
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