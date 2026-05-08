*15:51JST 5月8日本国債市場：債券先物は129円70銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付129円59銭 高値129円74銭 安値129円57銭 引け129円70銭

2年 1.354％

5年 1.843％

10年 2.459％

20年 3.326％



8日の債券先物6月限は129円59銭で取引を開始し、129円70銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.90％、10年債は4.38％、30年債は4.96％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.00％、英国債は4.95％、オーストラリア10年債は4.99％、NZ10年債は4.68％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 独・3月貿易収支（2月：＋197億ユーロ）

・15：00 独・3月鉱工業生産（2月：前月比－0.3％）

・21：30 加・4月失業率（予想：6.7％）

・21：30 米・4月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋6.0万人）

・21：30 米・4月失業率（予想：4.3％）

・21：30 米・4月平均時給（予想：前年比＋3.8％）

・23：00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：49.4）



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