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5月8日本国債市場：債券先物は129円70銭で取引終了

2026年5月8日 15:51

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記事提供元：フィスコ

*15:51JST 5月8日本国債市場：債券先物は129円70銭で取引終了
[今日のまとめ]

＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円59銭 高値129円74銭 安値129円57銭　引け129円70銭

2年 1.354％
5年 1.843％
10年 2.459％
20年 3.326％


8日の債券先物6月限は129円59銭で取引を開始し、129円70銭で引けた。


＜米国債概況＞
2年債は3.90％、10年債は4.38％、30年債は4.96％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）


＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.00％、英国債は4.95％、オーストラリア10年債は4.99％、NZ10年債は4.68％近辺で推移。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・15：00 独・3月貿易収支（2月：＋197億ユーロ）
・15：00 独・3月鉱工業生産（2月：前月比－0.3％）
・21：30 加・4月失業率（予想：6.7％）
・21：30 米・4月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋6.0万人）
・21：30 米・4月失業率（予想：4.3％）
・21：30 米・4月平均時給（予想：前年比＋3.8％）
・23：00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：49.4）


海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》

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