*15:46JST 新興市場銘柄ダイジェスト:JIG－SAWが急騰、グリーンエナがストップ高

＜1436＞ グリーンエナ 1488 +300

ストップ高。26年4月期通期業績予想の上方修正を発表した。売上高を170.00億円から184.00億円(従来予想比8.2%増)へ、経常利益を6.10億円から10.60億円(同73.8%増)へ上方修正した。成長ドライバーである系統用蓄電池事業が当初計画を上回って推移した。具体的には、系統用蓄電池案件の成約および引き渡しが当初の想定以上に進捗したことに加え、稼働を開始した広島蓄電所および霧島蓄電所における運用収益が業績に寄与した。さらに、財務コストが当初想定を下回る見込みとしている。

＜4582＞ シンバイオ製薬 91 -2

反落。26年12月期第1四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りが優勢となっている。トレアキシン点滴静注液の薬価改定および後発品の浸透の影響により、売上高が2.33億円(前年同期比11.6%減)、営業損失が23.41億円(前年同期は営業損失11.69億円)、経常損失が23.90億円(前年同期は経常損失12.88億円)と赤字幅が拡大した。販売費及び一般管理費は、合計で25.13億円(前年同期比83.3%増)となり、そのうち研究開発費は19.91億円(同143.1%増)となった。

＜4475＞ HENNGE 995 +40

上昇。7日の取引終了後に、26年9月期第2四半期の業績を発表し、好材料視されている。売上高61.29億円(前年同期比17.7%増)、経常利益12.68億円(同8.7%増)と増収増益だった。同社グループの成長ドライバーであるHENNGE Oneの売上高が対前年同期比で堅調に推移した。また併せて、同日開催の取締役会において、26年3月31日を基準日とする剰余金の配当(中間配当、1株あたり3円)を行うことについて決議したことを発表した。

＜6573＞ CRAVIA 41 +1

上昇。ノリコンガンJapanとK-POPトレーディングカード等のフォトカード商品「POCA i」と専用自動販売機の日本国内における独占的販売代理店契約を締結すると発表、買い先行も上値は重い。今回の契約では初年度となる26年12月31日までに専用自動販売機500台を仕入れることが定められており、同社は契約に基づき「POCA i」総販売代理店として、アミューズメント施設、映画館及び大型商業施設等を中心に導入を推進し、26年中に500台の導入を目標として営業活動を展開する。

＜5537＞ AlbaLink 2166 +5

もみ合い。7日の取引終了後に、岩手県住田町と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結したことを発表も上値は重い。岩手県住田町は、「森林・林業日本一の町」を掲げる豊かな森林資源と気仙大工の伝統が息づく町だが、近年は人口流出に伴う空き家の増加が課題となっている。こうした状況を踏まえ、同社が持つ空き家の流通・活用に関するノウハウ、そして全国のネットワークを活かし、住田町と協力して空き家問題の解消と生活環境の保全を推進することを目的として今回の協定を締結することとなった。

＜3914＞ JIG－SAW 2899 +458

急騰。26年12月期第1四半期の業績を発表、売上高10.38億円(前年同期比17.4%増)、経常利益2.42億円(同60.8%増)と2桁増収増益だった。同社の現時点での主力事業であるシステムマネジメントは、世界的なインフレや為替・金融資本市場の変動、米国の通商政策による影響、中国経済の減速、中東情勢の影響を受けることなく、第1四半期連結累計期間でも、引き続き月額課金案件の受注獲得を推し進め、上場以来過去最高の月額課金売上のプラス成長に着地する潮流が続いている。《AT》