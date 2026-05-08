*15:26JST ミラティブ---「配信&視聴クエスト」の提供を開始

ミラティブ＜472A＞は7日、グループ会社のキャスコードが配信支援ツール「CastCraft」を活用した新たなプロモーション施策「配信＆視聴クエスト」の提供を開始したと発表した。

ゲームに関心を持つ視聴者と配信者を結び付けることで、対象タイトルの配信数増加や認知拡大、コミュニティ形成を促進する施策となる。

同施策では、対象配信の視聴者へゲーム内アイテムを付与することで配信回遊を促進するほか、配信者側では視聴者流入による登録者数や同時接続数増加を通じて継続配信を後押しする。また、「CastCraft」のコメント読み上げやエフェクト演出、オーバーレイ機能を活用し、視聴者参加型のリッチな配信体験を提供する。

先行施策として実施した「Delta Force」では、日本のYouTube・Twitchにおける配信チャンネル数が329件から427件へ30.0％増加したほか、「CastCraft」経由の視聴回数は56.0％増加、視聴時間も26.0％伸長した。また、非公開の大型アクションRPGタイトルでも、配信チャンネル数が1440件から1829件へ27.0％増加するなど効果を確認した。

「CastCraft」は1.5万人超のYouTube・Twitchストリーマーが利用する配信支援ツールで、月間1.5万超のチャンネルで活用されている継続的な配信によるコミュニティ定着やLTV向上につながる施策として展開する。《KA》