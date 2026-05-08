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出来高変化率ランキング（13時台）～クエスト、ダイトロンなどがランクイン
*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クエスト、ダイトロンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月8日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3984＞ ユーザローカル 557400 120262.16 230.34% 0.1312%
＜1436＞ グリーンエナシ 409500 82083.4 223.92% 0.2525%
＜3905＞ データSEC 3312900 807507.84 220.56% 0.2368%
＜4055＞ ティアンドエス 1062400 297903.94 217.19% 0.1986%
＜3563＞ F＆LC 6376500 9748748.22 204.47% 0.0618%
＜1429＞ 日本アクア 659100 90680.74 203.22% 0.0749%
＜3810＞ サイバーSHD 1667300 65974.2 198.82% 0.2227%
＜2332＞ クエスト 303800 92949.7 195.21% 0.0391%
＜2962＞ テクニスコ 461000 96868.96 176.96% -0.012%
＜4316＞ ビーマップ 1062400 38765.86 172.96% 0.1524%
＜4673＞ 川崎地質 18600 24971.4 156.75% -0.0406%
＜6696＞ トラースOP 147600 14597.6 154.92% 0.0781%
＜213A＞ 上日経半 2273910 222228.329 148.50% -0.0393%
＜6737＞ EIZO 381100 208978.44 143.90% 0.0553%
＜2667＞ イメージワン 2123000 298550.64 135.85% 0.1608%
＜6597＞ HPCシステムス 234300 198622.18 132.39% 0.0814%
＜4746＞ 東計電算 79100 97512.5 125.66% -0.0474%
＜6613＞ QDレーザ 14801000 9052397.3 124.86% 0.1699%
＜6521＞ オキサイド 1090500 2190254 119.62% 0.1344%
＜1660＞ MXS高利J 15296 51447.068 119.44% -0.0054%
<4516> 日本新薬 642700 866391.26 118.77% -0.146%
<7609> ダイトロン 461800 515244.16 116.42% 0.1331%
<5344> MARUWA 580600 12047373.8 114.65% -0.0732%
<135A> VRAIN 222400 303368.1 111.98% 0.1143%
<7972> イトーキ 722700 713345.5 111.09% -0.1036%
<1473> Oneトピクス 25150 37542.772 110.50% -0.0086%
<2656> ベクターHD 288500 21563.34 109.23% 0.0797%
<9424> 日本通信 4935300 206929.84 108.26% 0.0158%
<6638> Mimaki 167700 96589.98 105.99% 0.1165%
<3415> トウキョベース 1662000 211352.18 105.78% -0.06%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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