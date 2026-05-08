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出来高変化率ランキング（13時台）～クエスト、ダイトロンなどがランクイン

2026年5月8日 14:16

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記事提供元：フィスコ

*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クエスト、ダイトロンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月8日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3984＞ ユーザローカル　　 　557400 　120262.16　 230.34% 0.1312%
＜1436＞ グリーンエナシ　　 　409500 　82083.4　 223.92% 0.2525%
＜3905＞ データSEC　　　 　3312900 　807507.84　 220.56% 0.2368%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　1062400 　297903.94　 217.19% 0.1986%
＜3563＞ F＆LC　　　　　 　6376500 　9748748.22　 204.47% 0.0618%
＜1429＞ 日本アクア　　　　 　659100 　90680.74　 203.22% 0.0749%
＜3810＞ サイバーSHD　　 　1667300 　65974.2　 198.82% 0.2227%
＜2332＞ クエスト　　　　　 　303800 　92949.7　 195.21% 0.0391%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　461000 　96868.96　 176.96% -0.012%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　1062400 　38765.86　 172.96% 0.1524%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　 　18600 　24971.4　 156.75% -0.0406%
＜6696＞ トラースOP　　　 　147600 　14597.6　 154.92% 0.0781%
＜213A＞ 上日経半　　　　　 　2273910 　222228.329　 148.50% -0.0393%
＜6737＞ EIZO　　　　　 　381100 　208978.44　 143.90% 0.0553%
＜2667＞ イメージワン　　　 　2123000 　298550.64　 135.85% 0.1608%
＜6597＞ HPCシステムス　 　234300 　198622.18　 132.39% 0.0814%
＜4746＞ 東計電算　　　　　 　79100 　97512.5　 125.66% -0.0474%
＜6613＞ QDレーザ　　　　 　14801000 　9052397.3　 124.86% 0.1699%
＜6521＞ オキサイド　　　　 　1090500 　2190254　 119.62% 0.1344%
＜1660＞ MXS高利J　　　 　15296 　51447.068　 119.44% -0.0054%
<4516> 日本新薬　　　　　 　642700 　866391.26　 118.77% -0.146%
<7609> ダイトロン　　　　 　461800 　515244.16　 116.42% 0.1331%
<5344> MARUWA　　　 　580600 　12047373.8　 114.65% -0.0732%
<135A> VRAIN　　　　 　222400 　303368.1　 111.98% 0.1143%
<7972> イトーキ　　　　　 　722700 　713345.5　 111.09% -0.1036%
<1473> Oneトピクス　　 　25150 　37542.772　 110.50% -0.0086%
<2656> ベクターHD　　　 　288500 　21563.34　 109.23% 0.0797%
<9424> 日本通信　　　　　 　4935300 　206929.84　 108.26% 0.0158%
<6638> Mimaki　　　 　167700 　96589.98　 105.99% 0.1165%
<3415> トウキョベース　　 　1662000 　211352.18　 105.78% -0.06%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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