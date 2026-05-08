*13:06JST ディーエムソリューションズ---2026年3月期通期連結業績予想を修正

ディーエムソリューションズ＜6549＞は7日、2026年3月期通期連結業績予想を修正したと発表した。

売上高は228.30億円から12.0％増の255.60億円、営業利益は8.00億円から17.4％増の9.38億円、経常利益は7.98億円から21.2％増の9.67億円、親会社株主に帰属する当期純利益は5.15億円から24.2％増の6.40億円に修正した。

ダイレクトメール事業における発送代行サービスおよびEC事業者の商品保管や在庫管理、商品注文時の梱包や発送を行うフルフィルメントサービスにおいて、新規顧客獲得と既存顧客からの受注が想定を上回り、好調に推移した。発送代行サービスでは、小中ロット案件に加え、大ロット案件の受注も獲得した。フルフィルメントサービスでは、「ウルロジ」の認知度の向上に加え、国立フルフィルメントセンターの本格稼働や八王子第6フルフィルメントセンターの新規開設等、生産能力の強化をあわせて行うことで、新規顧客の獲得及び大口顧客の出荷関連業務が増加し、こちらも想定を上回る結果となった。《KT》