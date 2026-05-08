後場の日経平均は567円安でスタート、MARUWAや日東紡などが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;62266.70;-567.14TOPIX;3805.41;-35.08



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比567.14円安の62266.70円と、前引け（62174.12円）から下げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は62130円-62400円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝156.80-90円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で軟調で0.4％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は下落して始まった後も戻りは鈍く1.3％ほど大幅に下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。国内では主要企業の3月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となっているようだ。一方、米国で今晩、4月の米雇用統計が発表されることから、これを確認したいとして積極的な買いを手控える向きもある。

セクターでは、銀行業、証券商品先物、海運業が下落率上位となっている一方、サービス業、金属製品、その他製品が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、MARUWA＜5344＞、イビデン＜4062＞、日東紡＜3110＞、ソフトバンクG＜9984＞、三菱商＜8058＞、みずほ＜8411＞、レーザーテック＜6920＞、ルネサス＜6723＞、古河電工＜5801＞、三井住友＜8316＞が下落。一方、F＆LC＜3563＞、SUMCO＜3436＞、安川電＜6506＞、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、キーエンス＜6861＞、NEC＜6701＞、任天堂＜7974＞、SMC＜6273＞、富士通＜6702＞が上昇している。《CS》