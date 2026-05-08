*11:48JST ＮＳＷ---Plug and PlayとフィジカルAI領域で戦略提携

ＮＳＷ＜9739＞は7日、米Plug and PlayとフィジカルAI領域における戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

Plug and Playが保有する10万2000社超のスタートアップデータベースと、世界60拠点以上のグローバルネットワークを活用し、設備・ロボット・エッジ・OTなどの物理領域とAIを融合した取り組みを推進する。

ＮＳＷは、スマートファクトリー実現に向けて培ってきたIoTプラットフォーム、OT技術、自走ロボット開発力に加え、クラウド・AIソフトからエッジ側の組込みソフト、ロボットなどのハードウエアまでを一気通貫で統合する「つなぎ切る力」を強みとする。技術探索から協業検討、PoC、現場実装、運用改善までのサイクル短縮を図り、現場の生産性や安全性向上、安定稼働の実現を支援する。

また、ＮＳＷはフィジカルAIを、現場データを起点にAIやデジタルツインで解析し、その結果を現実空間へ還流して価値を出し続けるサイクルと定義。解析結果を「ロボティクス」「機械」「人」の3方向へフィードバックし、「モノをつくる現場」「モノを運ぶ現場」「モノを使う現場」の3領域へ展開する。

さらに今後は国内で蓄積した実装・運用知見を標準化し、グローバル展開可能なソリューション構築を進める。《KT》