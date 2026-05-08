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タイミー 長崎県対馬市と包括連携協定を締結
記事提供元：フィスコ
*11:00JST タイミー---長崎県対馬市と包括連携協定を締結
タイミー＜215A＞は7日、長崎県対馬市と包括連携協定を締結したと発表した。
長崎県内の自治体との連携は3例目で、同社が締結する自治体連携は40道府県・87自治体目となる。
対馬市は九州と韓国の間に位置する離島で、「対馬あなご」や「原木しいたけ」など豊かな地域資源を有する一方、少子高齢化や生産年齢人口減少を背景に、水産業や農林業、観光業で深刻な人手不足が課題となっている。
特に漁期や農繁期における繁忙期の労働力確保や、観光シーズンに発生する突発的な人材需要への対応が地域経済維持に向けた課題となっており、スポットワークサービス「タイミー」を活用した雇用創出と多様な働き手確保を進める。市内事業者へスポットワーク活用を広げることで人手不足解消を図るほか、子育て世代やシニア層などがスキマ時間で働ける環境整備を通じ、多様な働き方を推進する。
協定では、市内事業者の人材確保や雇用創出、多様な働き方推進、産業振興などに関して両者が連携する。離島地域における労働力不足解消に加え、地域産業の持続的発展や伝統継承への寄与も目指す。《KT》
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