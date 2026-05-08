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リアルゲイト 池尻大橋に新築複合施設「ECLINE」開業へ
記事提供元：フィスコ
*10:45JST リアルゲイト---池尻大橋に新築複合施設「ECLINE」開業へ
リアルゲイト＜5532＞は7日、池尻大橋エリアで新築複合施設「ECLINE」を2026年8月に開業すると発表した。
同施設はショップ・オフィス融合型の複合施設で、同社がドミナント展開を進める中目黒・池尻大橋エリアにおける11棟目の運営物件となる。
「間(あわい)が生むゆとりを楽しむ」をコンセプトに、住む場所と働く場所が自然に共存し、衣・食・住・働が心地よく交わる空間を構築する。空間デザインからショッププロデュースまでを手掛ける「LINE-INC.」が外観やエントランス、共用ラウンジを監修し、共用ラウンジにはペインター「AICON」によるアートワークを配置する。洗練されたデザインとアートを融合させ、利用者へ新たなインスピレーションを提供するワークプレイスを目指す。
4階にはミーティングルームやフォンブースを備えた共用ラウンジを設置し、「LINE-PRODUCTS」のオリジナル家具を採用する。最上階には池尻大橋の街並みを一望できるルーフトップテラスを整備し、グリーンに囲まれた空間で多様な働き方に対応する。また、1階には街に開かれた飲食店を配置し、入居者と地域住民の交流拠点として地域に根差した賑わい創出を図る。
なお、開業に先立ち、ショップ・オフィス区画の入居募集を開始した。《KT》
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