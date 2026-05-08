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出来高変化率ランキング（10時台）～HENNGE、グリーンエナシなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～HENNGE、グリーンエナシなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月8日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1436＞ グリーンエナシ 392800 82083.4 218.97% 0.2525%
＜3905＞ データSEC 2848000 807507.84 201.21% 0.2297%
＜3984＞ ユーザローカル 350800 120262.16 173.89% 0.1193%
＜2962＞ テクニスコ 373800 96868.96 151.97% 0.0175%
＜213A＞ 上日経半 2046130 222228.329 135.22% -0.0272%
＜4316＞ ビーマップ 778700 38765.86 134.06% 0.2256%
＜4673＞ 川崎地質 13800 24971.4 119.94% -0.0351%
＜4055＞ ティアンドエス 484300 297903.94 116.06% 0.1734%
＜1660＞ MXS高利J 14360 51447.068 111.74% -0.0022%
＜1473＞ Oneトピクス 25130 37542.772 110.41% -0.0093%
＜2525＞ NZAM225 10502 326762.042 77.55% -0.005%
＜4746＞ 東計電算 51600 97512.5 74.75% -0.0497%
＜4516＞ 日本新薬 427400 866391.26 71.34% -0.1452%
＜6173＞ アクアライン 3168800 53217.6 69.72% -0.1224%
＜4565＞ ネクセラファーマ 1994400 1064909.34 66.41% 0.0889%
＜6521＞ オキサイド 696300 2190254 65.12% 0.1231%
＜7972＞ イトーキ 484900 713345.5 64.19% -0.1003%
＜7609＞ ダイトロン 295600 515244.16 64.02% 0.1109%
＜2667＞ イメージワン 1143300 298550.64 61.33% 0.1304%
＜6696＞ トラースOP 67700 14597.6 60.04% 0.0485%
<9424> 日本通信 3214700 206929.84 59.65% -0.0079%
<504A> イノバセル 156000 58500.96 56.68% 0.0968%
<6597> HPCシステムス 124900 198622.18 56.47% 0.0796%
<2247> iF500H無 59164 58268.559 53.48% 0.0009%
<6875> メガチップス 227700 1708259.8 43.17% 0.13%
<2013> 米高配当 427840 101029.839 38.37% -0.0049%
<8739> スパークスG 131400 173339.82 37.76% 0.0284%
<4475> HENNGE 511600 319140.38 37.71% 0.0335%
<6613> QDレーザ 7032600 9052397.3 36.73% 0.2018%
<3415> トウキョベース 882100 211352.18 35.33% -0.1%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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