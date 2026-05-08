ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～HENNGE、グリーンエナシなどがランクイン

2026年5月8日 10:38

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～HENNGE、グリーンエナシなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月8日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1436＞ グリーンエナシ　　 392800 　82083.4　 218.97% 0.2525%
＜3905＞ データSEC　　　　2848000 　807507.84　 201.21% 0.2297%
＜3984＞ ユーザローカル　　　350800 　120262.16　 173.89% 0.1193%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　373800 　96868.96　 151.97% 0.0175%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　2046130 　222228.329　 135.22% -0.0272%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　778700 　38765.86　 134.06% 0.2256%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　13800 　24971.4　 119.94% -0.0351%
＜4055＞ ティアンドエス　　　484300 　297903.94　 116.06% 0.1734%
＜1660＞ MXS高利J　　　　14360 　51447.068　 111.74% -0.0022%
＜1473＞ Oneトピクス　　　25130 　37542.772　 110.41% -0.0093%
＜2525＞ NZAM225　　　10502 　326762.042　 77.55% -0.005%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　51600 　97512.5　 74.75% -0.0497%
＜4516＞ 日本新薬　　　　　　427400 　866391.26　 71.34% -0.1452%
＜6173＞ アクアライン　　　　3168800 　53217.6　 69.72% -0.1224%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　1994400 　1064909.34　 66.41% 0.0889%
＜6521＞ オキサイド　　　　　696300 　2190254　 65.12% 0.1231%
＜7972＞ イトーキ　　　　　　484900 　713345.5　 64.19% -0.1003%
＜7609＞ ダイトロン　　　　　295600 　515244.16　 64.02% 0.1109%
＜2667＞ イメージワン　　　　1143300 　298550.64　 61.33% 0.1304%
＜6696＞ トラースOP　　　　67700 　14597.6　 60.04% 0.0485%
<9424> 日本通信　　　　　　3214700 　206929.84　 59.65% -0.0079%
<504A> イノバセル　　　　　156000 　58500.96　 56.68% 0.0968%
<6597> HPCシステムス　　124900 　198622.18　 56.47% 0.0796%
<2247> iF500H無　　　59164 　58268.559　 53.48% 0.0009%
<6875> メガチップス　　　　227700 　1708259.8　 43.17% 0.13%
<2013> 米高配当　　　　　　427840 　101029.839　 38.37% -0.0049%
<8739> スパークスG　　　　131400 　173339.82　 37.76% 0.0284%
<4475> HENNGE　　　　511600 　319140.38　 37.71% 0.0335%
<6613> QDレーザ　　　　　7032600 　9052397.3　 36.73% 0.2018%
<3415> トウキョベース　　　882100 　211352.18　 35.33% -0.1%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事