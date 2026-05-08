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出来高変化率ランキング（9時台）～ダイトロン、ビーマップなどがランクイン
*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ダイトロン、ビーマップなどがランクイン
ダイトロン＜7609＞がランクイン（9時43分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、26年12月期業績予想を上方修正している。営業利益は75.50億円（前期比7.7％増）予想。前回予想から4％ほど引き上げた。車載向けの画像関連機器・部品、Web会議向けのコミュニケーションシステム、半導体製造設備向け電子部品の販売が好調。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月8日 9:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜530A＞ NZAMJリト2 8008 194.955 381.49% -0.0026%
＜2843＞ 上豪債HE 95685 7446.561 357.71% -0.0026%
＜2693＞ YKT 362100 2244.86 354.34% 0%
＜9165＞ クオルテック 159500 19833.42 286.5% 0.1477%
＜5958＞ 三洋工 20900 13811.2 209.79% -0.0189%
＜1436＞ グリーンエナシ 257400 82083.4 166.49% 0.2104%
＜2846＞ NFダウHE 37702 16965.383 163.86% -0.0057%
＜3984＞ ユーザローカル 321600 120262.16 162.93% 0.11%
＜8181＞ 東天紅 3400 1005.9 145.07% -0.0134%
＜9253＞ スローガン 5400 1095.52 135.95% -0.0076%
＜9325＞ ファイズHD 65700 25481.34 134.51% 0.0687%
＜213A＞ 上日経半 1984110 222228.329 131.34% -0.0274%
＜9376＞ ユーラシア 5400 1403.4 117.1% -0.0388%
＜4316＞ ビーマップ 660500 38765.86 112.94% 0.256%
＜1660＞ MXS高利J 14337 51447.068 111.54% -0.0018%
＜1473＞ Oneトピクス 25090 37542.772 110.21% -0.0086%
＜4769＞ IC 2500 1155.32 97.76% -0.023%
＜8023＞ DAIKOXT 82500 29098.56 95.2% -0.018%
＜3238＞ セントラル総 13000 1670.38 84.13% 0.0055%
<280A> TMH 58400 38927.28 81.04% 0.0233%
<7297> カーメイト 500 819.32 78.17% 0%
<7980> 重松製 72800 27967.12 78.14% 0.0379%
<7228> デイトナ 4600 9273 60.96% -0.004%
<4746> 東計電算 44600 97512.5 58.64% -0.0509%
<3766> システムズD 2600 1627.86 55.5% 0.024%
<2247> iF500H無 58874 58268.559 52.96% 0.0004%
<4565> ネクセラファーマ 1740000 1064909.34 51.56% 0.0952%
＜7609＞ ダイトロン 252100 515244.16 47.29% 0.1005%
<7963> 興研 27500 35898.24 41.81% 0.0372%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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