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出来高変化率ランキング（9時台）～ダイトロン、ビーマップなどがランクイン

2026年5月8日 10:04

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記事提供元：フィスコ

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ダイトロン、ビーマップなどがランクイン
ダイトロン＜7609＞がランクイン（9時43分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、26年12月期業績予想を上方修正している。営業利益は75.50億円（前期比7.7％増）予想。前回予想から4％ほど引き上げた。車載向けの画像関連機器・部品、Web会議向けのコミュニケーションシステム、半導体製造設備向け電子部品の販売が好調。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月8日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜530A＞ NZAMJリト2　 8008 　194.955　 381.49% -0.0026%
＜2843＞ 上豪債HE　　　　　95685 　7446.561　 357.71% -0.0026%
＜2693＞ YKT　　　　　　　362100 　2244.86　 354.34% 0%
＜9165＞ クオルテック　　　　159500 　19833.42　 286.5% 0.1477%
＜5958＞ 三洋工　　　　　　　20900 　13811.2　 209.79% -0.0189%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　257400 　82083.4　 166.49% 0.2104%
＜2846＞ NFダウHE　　　　37702 　16965.383　 163.86% -0.0057%
＜3984＞ ユーザローカル　　　321600 　120262.16　 162.93% 0.11%
＜8181＞ 東天紅　　　　　　　3400 　1005.9　 145.07% -0.0134%
＜9253＞ スローガン　　　　　5400 　1095.52　 135.95% -0.0076%
＜9325＞ ファイズHD　　　　65700 　25481.34　 134.51% 0.0687%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　1984110 　222228.329　 131.34% -0.0274%
＜9376＞ ユーラシア　　　　　5400 　1403.4　 117.1% -0.0388%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　660500 　38765.86　 112.94% 0.256%
＜1660＞ MXS高利J　　　　14337 　51447.068　 111.54% -0.0018%
＜1473＞ Oneトピクス　　　25090 　37542.772　 110.21% -0.0086%
＜4769＞ IC　　　　　　　　2500 　1155.32　 97.76% -0.023%
＜8023＞ DAIKOXT　　　82500 　29098.56　 95.2% -0.018%
＜3238＞ セントラル総　　　　13000 　1670.38　 84.13% 0.0055%
<280A> TMH　　　　　　　58400 　38927.28　 81.04% 0.0233%
<7297> カーメイト　　　　　500 　819.32　 78.17% 0%
<7980> 重松製　　　　　　　72800 　27967.12　 78.14% 0.0379%
<7228> デイトナ　　　　　　4600 　9273　 60.96% -0.004%
<4746> 東計電算　　　　　　44600 　97512.5　 58.64% -0.0509%
<3766> システムズD　　　　2600 　1627.86　 55.5% 0.024%
<2247> iF500H無　　　58874 　58268.559　 52.96% 0.0004%
<4565> ネクセラファーマ　　1740000 　1064909.34　 51.56% 0.0952%
＜7609＞ ダイトロン　　　　　252100 　515244.16　 47.29% 0.1005%
<7963> 興研　　　　　　　　27500 　35898.24　 41.81% 0.0372%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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