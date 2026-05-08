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SDエンターテイメント 「スタジオスター」札幌白石校を開校
記事提供元：フィスコ
*09:54JST SDエンターテイメント---「スタジオスター」札幌白石校を開校
SDエンターテイメント＜4650＞は7日、運営するキッズ向けエンターテイメントスクール「スタジオスター」の北海道初拠点となる「スタジオスター ディノス札幌白石校」を2026年5月26日に開校すると発表した。
全国5校目となる同校は、地下鉄白石駅から徒歩2分の「SDフィットネス24札幌白石店」内に開設し、保護者がフィットネスを利用する間に子どもがレッスンを受けられる「親子で通える環境」を整備した。
同社は創業108年を迎える札幌発祥のウェルネス企業で、芝居小屋を原点に興行、アミューズメント、ウェルネスへと事業を展開してきた。
スタジオスターでは、ダンスを中心に、リズムトレーニングを基礎としたスキルアップクラスも実施予定で、リズム感や身体操作能力、反応力、バランス感覚など運動機能向上を支援する。
また、少人数制と担任制を採用し、子どものレベルや個性に応じた指導を実施。プロの現場で活動する講師陣が基礎から表現力までを指導し、イベントやステージ出演を通じて自己肯定感や協調性を育成する。《KT》
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