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ビジュアル・プロセッシング・ジャパン CIERTO活用事例セミナーを開催
記事提供元：フィスコ
*09:52JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---CIERTO活用事例セミナーを開催
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は7日、動画マーケティング支援を手掛けるプルークスを招き、動画制作・管理・配信におけるDAM(Digital Asset Management)活用をテーマとしたオンラインセミナーを2026年4月24日に開催したと発表した。
YouTubeやSNS普及を背景に動画需要が拡大する中、膨大な動画資産を効率的に管理・活用し、企業活動における「動画DX」を推進する取り組みを紹介した。
セミナーでは、動画データや案件情報がYouTube、Slack、社内サーバー、Salesforceなどに分散していた環境を、同社のDAM・PIM統合ソリューション「CIERTO」で一元管理した事例を説明。検索や確認作業時間を20.0％-40.0％削減したほか、プレビュー用低解像度データ作成などの定型業務自動化により、年間100時間以上の工数削減を実現した事例も紹介した。
また、「CIERTO」はAIによる類似検索やフォーマット変換、リサイズ機能を備え、動画コンテンツの二次利用や多媒体展開を効率化する点を訴求。流通や製造業など幅広い業界で動画活用が拡大する中、過去資産を再活用しながら企業のDX推進を支援するとした。《KT》
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