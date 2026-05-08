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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比900円安の62230円
*09:09JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比900円安の62230円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.90円換算）で、住友商事＜8035＞、ファナック＜6902＞、武田薬品工業＜4502＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比900円安の62230円。
米国株式市場は反落ダウ平均は313.62ドル安の49596.97ドル、ナスダックは32.74ポイント安の25806.20で取引を終了した。イラン戦争終了期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ソフトウエアが強くナスダックは堅調に推移し相場を支えたが、NY連銀インフレ期待の上昇を受けた金利高が嫌気され、下落に転じた。明日発表を控える雇用統計待ちとなったほか、トランプ政権が提示した戦争終了する提案。にイランが依然回答しておらず、戦争終了への期待感の後退で、原油価格が下げ止まったため終盤にかけて一段安となり、終了した。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円17銭から156円96銭まで上昇し、156円91銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が前回から増加しドルは弱含んだのち、米4月NY連銀インフレ期待の上昇やイラン和平への不透明感に原油価格上昇に連れた長期金利の上昇に連れ、ドル買いに転じた。ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1729ドルまで下落し、1.1730ドルで引けた。
NY原油先物6月限はもみ合い（NYMEX原油6月限終値：94.81 ↓0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.27ドル（－0.28％）の94.81ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（7日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7845 370 4.9
5
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2368 111 4.9
2
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5021 231 4.8
2
5020 (JXHLY) ENEOS 17.46 1370 59 4.5
0
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.30 1436 44 3.1
6
「ADR下落率上位5銘柄」（7日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.23 6034 -390 -6.0
7
2802 (AJINY) 味の素 30.30 4754 -204 -4.1
1
6723 (RNECY) ルネサス 11.22 3520 -103 -2.8
4
6594 (NJDCY) 日本電産 4.03 2529 -64 -2.4
7
■そのたADR（7日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2368 11
1
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.10 0.10 5570 -
1
8035 (TOELY) 住友商事 46.62 1.98 7315 -8
5
6758 (SONY.N) TDK 18.26 -0.59 2865 -3
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.05 -0.35 2518 -
7
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.00 945 1
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.05 -0.97 4872 2
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.23 -0.66 6034 -39
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.48 4836 13
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 24.19 0.71 7591 -12
0
8001 (ITOCY) 丸紅 346.99 -29.41 5444 -5
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.66 -0.19 6794 -13
2
8031 (MITSY) 東京エレク 162.69 -3.71 51052 -66
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7845 37
0
4568 (DSNKY) 第一三共 16.36 -0.57 2567 -3
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 -0.10 2448
7
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.62 -0.48 990 -101
9
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.10 -1.00 1679 -2
0
7267 (HMC.N) スズキ 45.12 -0.73 1770 -1
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.84 -0.13 5912 -2
5
6902 (DNZOY) ファナック 22.16 -0.56 6954 -14
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.64 -1.34 8046 -4
9
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.10 -0.20 2212 -
6
8411 (MFG.N) オリックス 33.19 -0.91 5208 -4
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.54 0.58 24382 -41
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.63 -0.09 5218 -9
2
7741 (HOCPY) キヤノン 25.71 -0.48 4034 -
9
6503 (MIELY) 三菱電機 81.24 0.69 6373 -7
5
6981 (MRAAY) 日東電工 19.43 -0.38 3049 -4
7
7751 (CAJPY) 任天堂 11.80 -0.46 7406
2
6273 (SMCAY) SMC 24.94 0.22 78262 -57
8
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.48 -0.14 351 -0.
8
6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 -1.80 75312 -127
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.03 -0.29 1888 -
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.95 -0.53 5327 -7
1
6702 (FJTSY) 富士通 20.60 0.55 3232 -
8
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.35 15.75 19981 -44
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.40 -0.06 3264 -4
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.74 -0.63 1842 -1
9
8002 (MARUY) 三井物産 707.12 -50.01 5547 -3
1
6723 (RNECY) ルネサス 11.22 0.53 3520 -10
3
6954 (FANUY) 京セラ 18.26 -0.20 2865 1
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.39 -0.20 1443 -2
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.62 -1.21 4334 -5
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.57 -1.34 6522 -5
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.26 -0.10 2906 -2
8
6594 (NJDCY) 日本電産 4.03 -0.17 2529 -6
4
6857 (ATEYY) シスメックス 8.33 -0.23 1307 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 12.36 -0.46 1939 -1
8
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 -0.10 1495 -23.
5
（時価総額上位50位、1ドル156.9円換
算）《AN》
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