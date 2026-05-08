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個別銘柄戦略: ダイトロンやユーザーローカルに注目
記事提供元：フィスコ
*09:08JST 個別銘柄戦略: ダイトロンやユーザーローカルに注目
昨日7日の米株式市場でNYダウは313.62ドル安の49,596.97ドル、ナスダック総合指数は32.74pt安の25,806.20pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比900円安の62,230円。為替は1ドル＝156.80-90円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が24.4％増で配当予想上方修正と株主優待制度の導入も発表したユーザーローカル＜3984＞、26年12月期業績予想を上方修正したダイトロン＜7609＞、株主還元に関する基本方針を変更し27年3月期に上場40周年記念配当を実施すると発表したスクロール＜8005＞、グループ企業が半導体先進パッケージICテスト用自動化装置を開発したと発表したFIG＜4392＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期14.5％減だが今期15.85増予想で前期配当見込みを上方修正したスズデン＜7480＞、27年3月期営業利益が46.8％増予想と発表したファイズHD＜9325＞、26年3月期業績見込みを上方修正したじもとHD＜7161＞、26年3月期業績見込みを上方修正したAPHD＜3175＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が38.5％減となった住友林＜1911＞、営業利益が前期29.7％増に対し今期0.9％増予想と発表したTOA＜6809＞、中期経営計画を下方修正したデジアーツ＜2326＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が36.6％減となったクリエート＜5187＞、26年3月期営業利益・経常利益見込みは上方修正だが純損益見込みを下方修正したウッドワン＜7898＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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