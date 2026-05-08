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5/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 5/8
強気材料
・日経平均株価は上昇（62833.84、+3320.72）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49596.97、-313.62）
・ナスダック総合指数は下落（25806.20、-32.75）
・SOX指数は下落（11160.99、-311.76）
・シカゴ日経225先物は下落（62230、-900）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（94.81、-0.27）
・ドル円相場（156.80-90）
・3月毎月勤労統計-現金給与総額
・3月実質賃金総額
・4月サービス業PMI
・4月総合PMI
・4月米国非農業部門雇用者数
・4月米国失業率
・4月米国平均時給
・5月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報
・3月米国卸売在庫
・4月カナダ失業率
・3月ドイツ鉱工業生産指数
・4月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-DI)
・インド外貨準備高(先週)《YY》
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