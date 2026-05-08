

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49,596.97;-313.62Nasdaq;25,806.19;-32.74CME225;62230;-900(大証比)

[NY市場データ]

7日のNY市場は反落。ダウ平均は313.62ドル安の49596.97ドル、ナスダックは32.74ポイント安の25806.20で取引を終了した。

イラン戦争終了期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ソフトウエアが強くナスダックは堅調に推移し相場を支えたが、NY連銀インフレ期待の上昇を受けた金利高が嫌気され、下落に転じた。明日発表を控える雇用統計待ちとなったほか、トランプ政権が提示した戦争終了する提案。にイランが依然回答しておらず、戦争終了への期待感の後退で、原油価格が下げ止まったため終盤にかけて一段安となり、終了。セクター別では自動車・自動車部品、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比900円安の62230円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.90円換算）で、住友商事＜8035＞、ファナック＜6902＞、武田薬品工業＜4502＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》