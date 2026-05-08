*07:59JST 米国株式市場は反落、イラン戦争終了期待が後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

MAY7

Ｏ 62155（ドル建て）

Ｈ 63400

Ｌ 61760

Ｃ 62255 大証比-875（イブニング比+25）

Vol 6745



MAY7

Ｏ 62080（円建て）

Ｈ 63385

Ｌ 61740

Ｃ 62230 大証比-900（イブニング比+0）

Vol 29936

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.90円換算）で、住友商事＜8035＞、ファナッ

ク＜6902＞、武田薬品工業＜4502＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2368 11

1

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.10 0.10 5570 -

1

8035 (TOELY) 住友商事 46.62 1.98 7315 -8

5

6758 (SONY.N) TDK 18.26 -0.59 2865 -3

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.05 -0.35 2518 -

7

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.00 945 1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.05 -0.97 4872 2

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.23 -0.66 6034 -39

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.48 4836 13

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 24.19 0.71 7591 -12

0

8001 (ITOCY) 丸紅 346.99 -29.41 5444 -5

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.66 -0.19 6794 -13

2

8031 (MITSY) 東京エレク 162.69 -3.71 51052 -66

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7845 37

0

4568 (DSNKY) 第一三共 16.36 -0.57 2567 -3

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 -0.10 2448

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.62 -0.48 990 -101

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.10 -1.00 1679 -2

0

7267 (HMC.N) スズキ 45.12 -0.73 1770 -1

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.84 -0.13 5912 -2

5

6902 (DNZOY) ファナック 22.16 -0.56 6954 -14

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.64 -1.34 8046 -4

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.10 -0.20 2212 -

6

8411 (MFG.N) オリックス 33.19 -0.91 5208 -4

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.54 0.58 24382 -41

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.63 -0.09 5218 -9

2

7741 (HOCPY) キヤノン 25.71 -0.48 4034 -

9

6503 (MIELY) 三菱電機 81.24 0.69 6373 -7

5

6981 (MRAAY) 日東電工 19.43 -0.38 3049 -4

7

7751 (CAJPY) 任天堂 11.80 -0.46 7406

2

6273 (SMCAY) SMC 24.94 0.22 78262 -57

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.48 -0.14 351 -0.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 -1.80 75312 -127

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.03 -0.29 1888 -

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.95 -0.53 5327 -7

1

6702 (FJTSY) 富士通 20.60 0.55 3232 -

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.35 15.75 19981 -44

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.40 -0.06 3264 -4

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.74 -0.63 1842 -1

9

8002 (MARUY) 三井物産 707.12 -50.01 5547 -3

1

6723 (RNECY) ルネサス 11.22 0.53 3520 -10

3

6954 (FANUY) 京セラ 18.26 -0.20 2865 1

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.39 -0.20 1443 -2

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.62 -1.21 4334 -5

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.57 -1.34 6522 -5

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.26 -0.10 2906 -2

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.03 -0.17 2529 -6

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.33 -0.23 1307 -1

2

4543 (TRUMY) テルモ 12.36 -0.46 1939 -1

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 -0.10 1495 -23.

5

（時価総額上位50位、1ドル156.9円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7845 370 4.9

5

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2368 111 4.9

2

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5021 231 4.8

2

5020 (JXHLY) ENEOS 17.46 1370 59 4.5

0

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.30 1436 44 3.1

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.23 6034 -390 -6.0

7

2802 (AJINY) 味の素 30.30 4754 -204 -4.1

1

6723 (RNECY) ルネサス 11.22 3520 -103 -2.8

4

6594 (NJDCY) 日本電産 4.03 2529 -64 -2.4

7



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49596.97 前日比：-313.62

始値：50002.39 高値：50130.20 安値：49487.97

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25806.20 前日比：-32.75

始値：25881.30 高値：26036.38 安値：25713.65

年初来高値：25838.94 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7337.11 前日比：-28.01

始値：7376.78 高値：7385.02 安値：7321.25

年初来高値：7365.12 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.961％ 米10年国債 4.384％

米国株式市場は反落。ダウ平均は313.62ドル安の49596.97ドル、ナスダックは32.74

ポイント安の25806.20で取引を終了した。

イラン戦争終了期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ソフトウエアが強く

ナスダックは堅調に推移し相場を支えたが、NY連銀インフレ期待の上昇を受けた金

利高が嫌気され、下落に転じた。明日発表を控える雇用統計待ちとなったほか、ト

ランプ政権が提示した戦争終了する提案。にイランが依然回答しておらず、戦争終

了への期待感の後退で、原油価格が下げ止まったため終盤にかけて一段安となり、

終了。セクター別では自動車・自動車部品、ソフトウエア・サービスが上昇した一

方、耐久消費財・アパレルが下落した。

航空機メーカーのボーイング（BA）はトランプ政権が来週の大統領の訪中に同社の

最高経営責任者（CEO）の同行を招待したことが明かになり、受注増期待に上昇。人

工知能（AI）を活用したセキュリティー監視プラットフォームを提供するデータド

ッグ（DDOG）は第1四半期の決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほ

か、売上高、調整後利益の通期見通し上方修正が好感され、上昇。同業のスノーフ

レーク（SNOW）やトゥイリオ（TWLO）も連れ高となった。

家電メーカーのワールプール（WHR）はイラン戦争を理由に通期見通しを引下げ、減

配を発表し、下落。ハンバーガーショップ・チェーン店のシェイクシャック（SHA

K）は悪天候で客足が伸びず、さらに、牛肉コストの上昇が響き第1四半期決算で収

入が市場予想を下回り、下落した。

AIや高性能コンピューティング向けに特化したクラウドインフラを提供するコアウ

ィーブ（CRWV）は取引終了後に第1四半期決算を発表。売上急増も支出も増え損失拡

大が嫌気され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》