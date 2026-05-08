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米国株式市場は反落、イラン戦争終了期待が後退
*07:59JST 米国株式市場は反落、イラン戦争終了期待が後退
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）
MAY7
Ｏ 62155（ドル建て）
Ｈ 63400
Ｌ 61760
Ｃ 62255 大証比-875（イブニング比+25）
Vol 6745
MAY7
Ｏ 62080（円建て）
Ｈ 63385
Ｌ 61740
Ｃ 62230 大証比-900（イブニング比+0）
Vol 29936
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル156.90円換算）で、住友商事＜8035＞、ファナッ
ク＜6902＞、武田薬品工業＜4502＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2368 11
1
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.10 0.10 5570 -
1
8035 (TOELY) 住友商事 46.62 1.98 7315 -8
5
6758 (SONY.N) TDK 18.26 -0.59 2865 -3
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.05 -0.35 2518 -
7
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.00 945 1
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.05 -0.97 4872 2
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.23 -0.66 6034 -39
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.48 4836 13
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 24.19 0.71 7591 -12
0
8001 (ITOCY) 丸紅 346.99 -29.41 5444 -5
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.66 -0.19 6794 -13
2
8031 (MITSY) 東京エレク 162.69 -3.71 51052 -66
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7845 37
0
4568 (DSNKY) 第一三共 16.36 -0.57 2567 -3
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 -0.10 2448
7
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.62 -0.48 990 -101
9
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.10 -1.00 1679 -2
0
7267 (HMC.N) スズキ 45.12 -0.73 1770 -1
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.84 -0.13 5912 -2
5
6902 (DNZOY) ファナック 22.16 -0.56 6954 -14
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.64 -1.34 8046 -4
9
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.10 -0.20 2212 -
6
8411 (MFG.N) オリックス 33.19 -0.91 5208 -4
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.54 0.58 24382 -41
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.63 -0.09 5218 -9
2
7741 (HOCPY) キヤノン 25.71 -0.48 4034 -
9
6503 (MIELY) 三菱電機 81.24 0.69 6373 -7
5
6981 (MRAAY) 日東電工 19.43 -0.38 3049 -4
7
7751 (CAJPY) 任天堂 11.80 -0.46 7406
2
6273 (SMCAY) SMC 24.94 0.22 78262 -57
8
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.48 -0.14 351 -0.
8
6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 -1.80 75312 -127
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.03 -0.29 1888 -
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.95 -0.53 5327 -7
1
6702 (FJTSY) 富士通 20.60 0.55 3232 -
8
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.35 15.75 19981 -44
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.40 -0.06 3264 -4
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.74 -0.63 1842 -1
9
8002 (MARUY) 三井物産 707.12 -50.01 5547 -3
1
6723 (RNECY) ルネサス 11.22 0.53 3520 -10
3
6954 (FANUY) 京セラ 18.26 -0.20 2865 1
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.39 -0.20 1443 -2
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.62 -1.21 4334 -5
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.57 -1.34 6522 -5
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.26 -0.10 2906 -2
8
6594 (NJDCY) 日本電産 4.03 -0.17 2529 -6
4
6857 (ATEYY) シスメックス 8.33 -0.23 1307 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 12.36 -0.46 1939 -1
8
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 -0.10 1495 -23.
5
（時価総額上位50位、1ドル156.9円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7845 370 4.9
5
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2368 111 4.9
2
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5021 231 4.8
2
5020 (JXHLY) ENEOS 17.46 1370 59 4.5
0
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.30 1436 44 3.1
6
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.23 6034 -390 -6.0
7
2802 (AJINY) 味の素 30.30 4754 -204 -4.1
1
6723 (RNECY) ルネサス 11.22 3520 -103 -2.8
4
6594 (NJDCY) 日本電産 4.03 2529 -64 -2.4
7
「米国株式市場概況」（7日）
ＮＹＤＯＷ
終値：49596.97 前日比：-313.62
始値：50002.39 高値：50130.20 安値：49487.97
年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：25806.20 前日比：-32.75
始値：25881.30 高値：26036.38 安値：25713.65
年初来高値：25838.94 年初来安値：20794.64
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：7337.11 前日比：-28.01
始値：7376.78 高値：7385.02 安値：7321.25
年初来高値：7365.12 年初来安値：6343.72
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.961％ 米10年国債 4.384％
米国株式市場は反落。ダウ平均は313.62ドル安の49596.97ドル、ナスダックは32.74
ポイント安の25806.20で取引を終了した。
イラン戦争終了期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ソフトウエアが強く
ナスダックは堅調に推移し相場を支えたが、NY連銀インフレ期待の上昇を受けた金
利高が嫌気され、下落に転じた。明日発表を控える雇用統計待ちとなったほか、ト
ランプ政権が提示した戦争終了する提案。にイランが依然回答しておらず、戦争終
了への期待感の後退で、原油価格が下げ止まったため終盤にかけて一段安となり、
終了。セクター別では自動車・自動車部品、ソフトウエア・サービスが上昇した一
方、耐久消費財・アパレルが下落した。
航空機メーカーのボーイング（BA）はトランプ政権が来週の大統領の訪中に同社の
最高経営責任者（CEO）の同行を招待したことが明かになり、受注増期待に上昇。人
工知能（AI）を活用したセキュリティー監視プラットフォームを提供するデータド
ッグ（DDOG）は第1四半期の決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほ
か、売上高、調整後利益の通期見通し上方修正が好感され、上昇。同業のスノーフ
レーク（SNOW）やトゥイリオ（TWLO）も連れ高となった。
家電メーカーのワールプール（WHR）はイラン戦争を理由に通期見通しを引下げ、減
配を発表し、下落。ハンバーガーショップ・チェーン店のシェイクシャック（SHA
K）は悪天候で客足が伸びず、さらに、牛肉コストの上昇が響き第1四半期決算で収
入が市場予想を下回り、下落した。
AIや高性能コンピューティング向けに特化したクラウドインフラを提供するコアウ
ィーブ（CRWV）は取引終了後に第1四半期決算を発表。売上急増も支出も増え損失拡
大が嫌気され、時間外取引で売られている。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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