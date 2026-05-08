*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラドローン、ミナトHD、電子材料など

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

RS Technologies＜3445＞ 6780 +700

SUMCOの急騰なども刺激。

アイティメディア＜2148＞ 1402 -163

今期の減配計画などをマイナス視。

エラン＜6099＞ 693 -67

決算発表受けて出尽くし感が優勢に。

セレス＜3696＞ 1928 -134

決算評価で連日の急騰の反動。

エムスリー＜2413＞ 1414.5 -82

今期ガイダンスは市場コンセンサスを下振れ。

INPEX＜1605＞ 3850 -268

イラン戦争の終結期待で原油相場が下落。

サンリオ＜8136＞ 850.7 -59.2

特別調査委員会の設置や決算延期を発表で。

JVCケンウッド＜6632＞ 1078.5 -93.5

今期営業益も横ばい見通しにとどまり。

石油資源開発＜1662＞ 2117 -116

原油相場の下落をマイナス視。

丸紅＜8002＞ 5495 -260

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

アストマックス＜7162＞ 378 +80

前期の最終黒字転換などをポジティブ視。

ReYuu＜9425＞ 353 +80

1日急落で押し目買い優勢。

ミナトHD＜6862＞ 3760 +700

メモリー関連株として上値追い。

トライアイズ＜4840＞ 915 +150

南壮栄氏が大株主に。

AKIBA＜6840＞ 689 +100

メモリー関連の一角として買い優勢。

リバーエレテック＜6666＞ 1193 +184

水晶関連銘柄の上昇目立つ。

テクニスコ＜2962＞ 1083 +150

半導体関連の一角として関心が向かう。

北川精機＜6327＞ 3380 +483

短期資金の値幅取り中心。

インスペック＜6656＞ 781 +100

半導体関連の出遅れとして物色続く。

電子材料＜6855＞ 7920 +1000

半導体株上昇に追随。

ニッカトー<5367> 803 -87

今期の増益率鈍化見通しを嫌気。

グローバルセキュ<4417> 2778 +96

営業利益が前期38.6％増・今期31.3％増予想と発表し前週末人気化。

テクノロジーズ<5248> 474 +2

子会社がキックボクシングの世川武尊氏を取締役に選任。上値は重い。

シーユーシー<9158> 721 -55

営業利益が前期8.2％増だが今期34.3％減予想と発表し前週末急落。

7日も売り先行。

売れるG<9235> 652 +100

25日線を回復し買い人気に。

SMEJ<4772> 103 -17

第1四半期営業利益が前年同期比5.5倍となり前週末ストップ高。

7日は反動安。

メディア<3815> 450 0

携帯公式キャリアで有料占いコンテンツをリリース。上値は限定的。

ファンデリー<3137> 239 -18

営業利益が前期黒字転換・今期42.8％増予想で

株主優待制度の拡充も発表し前週末人気化。7日は売り優勢。

BCC<7376> 1231 +154

年初来高値を更新し先高期待高まる。

クラシル<299A> 938 -85

27年3月期Non-GAAP純利益が0.2％減予想。

テラドローン<278A> 12850 +2080

引き続きウクライナ企業との資本業務提携と

新型迎撃ドローン発売が手掛かり。《CS》