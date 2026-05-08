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前日に動いた銘柄 part2テラドローン、ミナトHD、電子材料など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラドローン、ミナトHD、電子材料など
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
RS Technologies＜3445＞ 6780 +700
SUMCOの急騰なども刺激。
アイティメディア＜2148＞ 1402 -163
今期の減配計画などをマイナス視。
エラン＜6099＞ 693 -67
決算発表受けて出尽くし感が優勢に。
セレス＜3696＞ 1928 -134
決算評価で連日の急騰の反動。
エムスリー＜2413＞ 1414.5 -82
今期ガイダンスは市場コンセンサスを下振れ。
INPEX＜1605＞ 3850 -268
イラン戦争の終結期待で原油相場が下落。
サンリオ＜8136＞ 850.7 -59.2
特別調査委員会の設置や決算延期を発表で。
JVCケンウッド＜6632＞ 1078.5 -93.5
今期営業益も横ばい見通しにとどまり。
石油資源開発＜1662＞ 2117 -116
原油相場の下落をマイナス視。
丸紅＜8002＞ 5495 -260
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。
アストマックス＜7162＞ 378 +80
前期の最終黒字転換などをポジティブ視。
ReYuu＜9425＞ 353 +80
1日急落で押し目買い優勢。
ミナトHD＜6862＞ 3760 +700
メモリー関連株として上値追い。
トライアイズ＜4840＞ 915 +150
南壮栄氏が大株主に。
AKIBA＜6840＞ 689 +100
メモリー関連の一角として買い優勢。
リバーエレテック＜6666＞ 1193 +184
水晶関連銘柄の上昇目立つ。
テクニスコ＜2962＞ 1083 +150
半導体関連の一角として関心が向かう。
北川精機＜6327＞ 3380 +483
短期資金の値幅取り中心。
インスペック＜6656＞ 781 +100
半導体関連の出遅れとして物色続く。
電子材料＜6855＞ 7920 +1000
半導体株上昇に追随。
ニッカトー<5367> 803 -87
今期の増益率鈍化見通しを嫌気。
グローバルセキュ<4417> 2778 +96
営業利益が前期38.6％増・今期31.3％増予想と発表し前週末人気化。
テクノロジーズ<5248> 474 +2
子会社がキックボクシングの世川武尊氏を取締役に選任。上値は重い。
シーユーシー<9158> 721 -55
営業利益が前期8.2％増だが今期34.3％減予想と発表し前週末急落。
7日も売り先行。
売れるG<9235> 652 +100
25日線を回復し買い人気に。
SMEJ<4772> 103 -17
第1四半期営業利益が前年同期比5.5倍となり前週末ストップ高。
7日は反動安。
メディア<3815> 450 0
携帯公式キャリアで有料占いコンテンツをリリース。上値は限定的。
ファンデリー<3137> 239 -18
営業利益が前期黒字転換・今期42.8％増予想で
株主優待制度の拡充も発表し前週末人気化。7日は売り優勢。
BCC<7376> 1231 +154
年初来高値を更新し先高期待高まる。
クラシル<299A> 938 -85
27年3月期Non-GAAP純利益が0.2％減予想。
テラドローン<278A> 12850 +2080
引き続きウクライナ企業との資本業務提携と
新型迎撃ドローン発売が手掛かり。《CS》
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