太平製作所、26年3月期期末配当予想を20円増配、年間配当は80円に

■足元の業績動向と財務状況を踏まえ、安定配当方針のもと株主還元を強化

太平製作所<6342>(東証スタンダード・名証メイン)は5月7日、2026年3月期の期末配当予想を修正すると発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、2025年5月9日に公表していた期末配当予想を1株当たり40円から60円へ20円増配する。

同社は、株主への利益還元を経営の重要項目の一つと位置付けている。経営基盤の確保に努めるとともに、業績や財務状況などを勘案しながら、安定した配当を継続的に実施する方針を掲げている。

今回の修正は、足元の業績動向および財務状況等を総合的に勘案したもの。この結果、2026年3月期の年間配当予想は1株当たり80円となる。なお、2025年3月期の年間配当実績は145円で、同社創立100周年の記念配当40円を含んでいた。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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