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前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、SUMCO、イビデンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、SUMCO、イビデンなど
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
アクシス＜4012＞ 1667 +138
第1四半期営業利益34.0％増。
アクシアル＜8255＞ 1050 -65
営業利益が前期1.0％増・今期4.0％減予想。
助川電気＜7711＞ 6200 +280
26年9月期業績と配当予想を上方修正。
東京鉄＜5445＞ 1932 +113
発行済株式数の1.38％上限の自社株買い。株主還元方針も発表。
アドウェイズ＜2489＞ 291 +5
第1四半期営業利益は前年同期比2.2倍。上値は重い。
SHINKO＜7120＞ 964 +74
営業利益は前期32.8％増・今期12.9％増予想。
キオクシアHD＜285A＞ 43410+7000
米サンディスクが連休中に大幅上昇。
SUMCO＜3436＞ 3033 +500
メモリー関連株上昇の流れに乗る。
サムコ＜6387＞ 14370 +2900
半導体関連として上値追い。
イビデン＜4062＞ 16375 +3000
アップルがプロセッサー製造でインテル採用検討と伝わり。
DMG森精機＜6141＞ 3589 +589
受注好調などで通期業績予想を上方修正。
日本ケミコン＜6997＞ 2960 +309
AI関連の電子部品株として関心が続く。
イノテック＜9880＞ 3225 +402
キオクシア関連の一角として関心か。
三井金属＜5706＞ 48060 +7000
AI・半導体関連株高の流れで。
リガク・ホールディングス＜268A＞ 3115 +448
キオクシアの株価上昇に追随も。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 6424 +1000
英アームは好決算を発表して急伸。
メック＜4971＞ 10420 +1500
AI関連の一角として上値追い。
ネクセラファーマ＜4565＞ 1102 +150
マイルストン収入拡大で第1四半期大幅営業増益に。
日東紡績＜3110＞ 31950 +3790
半導体関連が一斉高で。
日本電波工業＜6779＞ 2101 +206
AI関連として水晶関連株が高い。
セイコーエプソン<6724> 2412.5 +317.5
今期ガイダンスは市場想定を上振れ。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 3623 +418
半導体関連が幅広く買われる。
日本マイクロニクス<6871> 14080 +1520
半導体株高の流れに乗る。
住友電気工業<5802> 11345 +1445
エヌビディアがコーニングとパートナーシップ発表で電線株にも買い。
AREHD<5857> 4010 +505
前期業績やガイダンスは想定以上との見方に。
テスホールディングス<5074> 910 +102
新規材料ないが値動きの軽さで。
荏原製作所<6361> 5763 +521
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。《CS》
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