*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、SUMCO、イビデンなど

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

アクシス＜4012＞ 1667 +138

第1四半期営業利益34.0％増。

アクシアル＜8255＞ 1050 -65

営業利益が前期1.0％増・今期4.0％減予想。

助川電気＜7711＞ 6200 +280

26年9月期業績と配当予想を上方修正。

東京鉄＜5445＞ 1932 +113

発行済株式数の1.38％上限の自社株買い。株主還元方針も発表。

アドウェイズ＜2489＞ 291 +5

第1四半期営業利益は前年同期比2.2倍。上値は重い。

SHINKO＜7120＞ 964 +74

営業利益は前期32.8％増・今期12.9％増予想。

キオクシアHD＜285A＞ 43410+7000

米サンディスクが連休中に大幅上昇。

SUMCO＜3436＞ 3033 +500

メモリー関連株上昇の流れに乗る。

サムコ＜6387＞ 14370 +2900

半導体関連として上値追い。

イビデン＜4062＞ 16375 +3000

アップルがプロセッサー製造でインテル採用検討と伝わり。

DMG森精機＜6141＞ 3589 +589

受注好調などで通期業績予想を上方修正。

日本ケミコン＜6997＞ 2960 +309

AI関連の電子部品株として関心が続く。

イノテック＜9880＞ 3225 +402

キオクシア関連の一角として関心か。

三井金属＜5706＞ 48060 +7000

AI・半導体関連株高の流れで。

リガク・ホールディングス＜268A＞ 3115 +448

キオクシアの株価上昇に追随も。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 6424 +1000

英アームは好決算を発表して急伸。

メック＜4971＞ 10420 +1500

AI関連の一角として上値追い。

ネクセラファーマ＜4565＞ 1102 +150

マイルストン収入拡大で第1四半期大幅営業増益に。

日東紡績＜3110＞ 31950 +3790

半導体関連が一斉高で。

日本電波工業＜6779＞ 2101 +206

AI関連として水晶関連株が高い。

セイコーエプソン<6724> 2412.5 +317.5

今期ガイダンスは市場想定を上振れ。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 3623 +418

半導体関連が幅広く買われる。

日本マイクロニクス<6871> 14080 +1520

半導体株高の流れに乗る。

住友電気工業<5802> 11345 +1445

エヌビディアがコーニングとパートナーシップ発表で電線株にも買い。

AREHD<5857> 4010 +505

前期業績やガイダンスは想定以上との見方に。

テスホールディングス<5074> 910 +102

新規材料ないが値動きの軽さで。

荏原製作所<6361> 5763 +521

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。《CS》