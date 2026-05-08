ディーエムソリューションズ、26年3月期期末配当を6円増配、通期業績予想の上方修正を踏まえ利益還元を充実

■期末配当予想を21円に修正、年間配当金は36円となる見通し

ディーエムソリューションズ<6549>(東証スタンダード)は5月7日、2026年3月期の配当予想を修正すると発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、1株当たりの期末配当予想を、2025年8月8日に公表した15円から6円増額し、21円に修正する。

同社は、中長期的な事業拡大に向けた成長投資を行い、業績拡大による企業価値向上を目指すことが株主への最大の利益還元につながると考えている。企業価値の向上を最優先としつつ、剰余金の配当を安定的かつ継続的に実施することを基本方針としている。

今回の増配は、同日に公表した2026年3月期通期連結業績予想の上方修正などを総合的に勘案したもの。中間配当15円と合わせ、年間配当金は36円となる予定である。なお、配当予想は発表日現在で入手可能な情報と一定の前提に基づいており、実際の業績などにより予想と異なる可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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