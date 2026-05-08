ReYuu　Japan、Supermicro社とMOU締結、AIインフラ事業参入を検討

■GPUサーバー活用のAI計算基盤やデータセンター事業の可能性を協議

ReYuu Japan<9425>(東証スタンダード)は5月7日、Super Micro Computer, Inc.(Supermicro社)との間で、AIインフラ事業に関する業務提携に向けた検討を目的とする覚書(MOU)を締結したと発表した。社長決裁日は4月27日、契約締結日は4月28日である。

生成AIや大規模言語モデル(LLM)の普及を背景に、GPUサーバーを中心とするAI計算基盤の需要は世界的に拡大している。Supermicro社は、高性能コンピューティング(HPC)およびAI向けサーバー分野で実績を有し、AI・クラウド・データセンター向けサーバー、ストレージ、ネットワーク機器などを提供している。

同MOUに基づき、両社はAIサーバーおよびAIインフラに関する技術動向、市場動向、事業モデルなどの情報共有を進める。ReYuu Japanは、Supermicro社製GPUサーバーを活用したAI計算基盤の構築や、AIデータセンター事業への参入可能性を検討する。

また、日本市場におけるAIサーバーおよび関連インフラの販売、導入支援、運用支援に関する協力も協議する。ReYuu Japanは、通信機器・IT機器のリユース事業で培った知見を生かし、AIインフラの導入、運用、更新、再流通を含むライフサイクル全体で事業機会を探る。なお、同MOUが当期業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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