CRAVIA、「POCA　i」日本展開でノリコンガンJapanと総販売代理店契約

■正規フォトカードと専用筐体を展開、国内エンタメIPの拡充も視野

CRAVIA<6573>(東証グロース)は5月7日、ノリコンガンJapanとの間で、K-POPトレーディングカード等のフォトカード商品「POCA i」および専用自動販売機の日本国内における独占的販売代理店契約を締結することを決定したと発表した。契約期間は2026年5月7日から3年間で、条件により延長される。

「POCA i」は、従来アーティストのアルバムに封入されていたフォトカードを1枚単位で入手できるサービス。運営が確保した100%正規品カードを提供し、偽造品リスクの回避と利便性向上を図る。専用筐体「Noricon」では、スマートフォン内の写真を高品質なプラスチック製カードとしてその場で生成でき、購入だけでなく「創る」体験も提供する。

同サービスは韓国国内でロッテ百貨店釜山本店、済州市庁店、LINE FRIENDS明洞店など24カ所に297台を展開している。日本国内でも原宿竹下通り、TSUTAYA柏店、ららぽーと立川立飛など10カ所・125台の導入実績がある。CRAVIAは総販売代理店として、アミューズメント施設、映画館、大型商業施設などを中心に導入を進め、初年度となる2026年12月31日までに500台の導入を目指す。

同事業では、本機器の販売・設置、フォトカード販売、卸売およびフランチャイズ展開による収益機会を見込む。初期投資額は本機器などの仕入代金として、初年度目標のうち300台分に相当する約3000万円を予定し、ビットコイン売却で得た資金から充当する。残り200台分は第三者割当増資により取得した運転資金を充てる予定。2026年12月期連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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