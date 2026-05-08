*04:16JST 5月7日のNY為替概況

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円17銭から156円86銭まで上昇し、引けた。

先週分新規失業保険申請件数が前回から減少しドルは弱含んだのち、米4月NY連銀インフレ期待の上昇やイラン和平への不透明感に長期金利の上昇に連れ、ドル買いに転じた。

ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1736ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は183円93銭へ弱含んだのち184円24銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3632ドルまで上昇後、1.3569ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7766フランへ下落後、0.7797フランまで、上昇した。



[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（5/2）：20万件（予想：20.5万件、前回：19万件←18.9万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（4/25）176.6万件（予想：180万件、前回：177.6万件←178.5万件）

・米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率＋0.8％（予想：＋0.6％、前期：＋1.6％←1.8％）

・米・1-3月期単位労働コスト速報値：前期比年率＋2.3％（予想：＋2.5％、前期：＋4.6％←＋4.4％）

・米・3月建設支出：前月比＋0.6％（予想：＋0.3％、2月―0.2％）《KY》