*22:29JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は前回から増加、ドル軟調

米労働省が発表した米先週分新規失業保険申請件数（5/2）は50年ぶりの低水準となった前回から1万件増の20万件となった。予想20.5万件を下回った。先週分新規失業保険継続受給者数（4/25）は176.6万件と、予想180万件を下回り、23年6月来で最低となった。

米労働省が発表した米1-3月期非農業部門労働生産性速報値は前期比年率＋0.8％となった。1年ぶり低水準の伸び。

予想＋0.6％は上回った。同期単位労働コスト速報値は前期比年率＋2.3％と、前期＋4.6％から予想以上に鈍化した。

労働市場の底堅さを示すデータにもかかわらず、原油安に連れ長期金利低下に伴いドル売りが優勢となった。ドル・円は156円44銭から156円24銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1764ドルから1.1778ドルまで上昇した。ポンド・ドルは

1.3615ドルから1.3625ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（5/2）：20万件（予想：20.5万件、前回：19万件←18.9万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（4/25）176.6万件（予想：180万件、前回：177.6万件←178.5万件）

・米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率＋0.8％（予想：＋0.6％、前期：＋1.6％←1.8％）

・米・1-3月期単位労働コスト速報値：前期比年率＋2.3％（予想：＋2.5％、前期：＋4.6％←＋4.4％《KY》