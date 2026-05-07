*17:03JST 東京為替：ドル・円は軟調、日本株急伸も円売り縮小

7日の東京市場でドル・円は軟調。中東の安定化期待を背景に原油相場が下落し、ドル売り先行により156円52銭から156円02銭まで下落。午後は日経平均株価の急伸で円売りが強まり、ドルを支えた。ただ、夕方にかけてドル売り・円買いが再開し、安値圏に失速した。

・ユ-ロ・円は183円88銭から183円50銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1746ドルから1.1768ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値60,241.31円、高値63,091.14円、安値60,213.02円、終値62,833.84円(前日比3,320.72円高)

・17時時点：ドル・円155円90-00銭、ユ-ロ・円182円90-00銭

【要人発言】

・コッハー・オーストリア中銀総裁

「改善が見られなければ、向こう数カ月で利上げを検討」

・三村財務官

「（為替介入の可能性）特にコメントする必要ない」

「為替、引き続き変わらぬ警戒感」

「為替防衛ライン、コメントしない」

「IMFの介入ルール、回数を制限するものではない」

・日銀金融政策決定会合（3月会合議事要旨）

「利上げのタイミング、毎回の会合で適切に判断するのが望ましい」（多くの委員）

「今後も間を長く空けずに緩和度合いの調整検討することになる」（1人の委員）

【経済指標】

・豪・3月貿易収支：-18.41億豪ドル（予想：+44億豪ドル）

・スイス・4月失業率：3.1％（予想：3.1％）《TY》