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東証グロース市場250指数先物概況：米株高やイラン戦争終結期待で続伸
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米株高やイラン戦争終結期待で続伸
5月7日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比19pt高の775pt。なお、高値は776pt、安値は764pt、日中取引高は2416枚。前日6日の米国市場のダウ平均は続伸。雇用関連指標が労働市場の安定を示したため、寄り付き後、上昇。イラン和平で合意に近いとの報道で、期待感にさらに買われたほか、原油価格の下落や金利の低下が好感され相場は続伸した。特にナスダックは、半導体アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の好決算を好感した買いが押し上げ、終盤にかけ、上げ幅を拡大、連日、過去最高値を好感し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比13pt高の769ptからスタートした。連休中の米株高やイラン戦争終結期待などを受け、朝方から堅調な値動き。日本市場全般に買いが波及する中、連休後のポジション再構築も観測され、終日プラス圏で推移した。一方、プライム市場の半導体やAI関連銘柄が物色の中心となったことで、新興市場への買いは限定的となり、午後は高値もち合いに終始。続伸となる775ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD＜141A＞やパワーエックス＜485A＞などが上昇した。《SK》
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