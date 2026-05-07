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東証グロ－ス指数は大幅続伸、中東情勢の警戒感が後退
*16:28JST 東証グロ－ス指数は大幅続伸、中東情勢の警戒感が後退
東証グロース市場指数 1020.11 ＋23.65／出来高 3億7236万株／売買代金 1992億円東証グロース市場250指数 791.12 ＋19.87／出来高 1億6218万株／売買代金 1772億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続伸。値上がり銘柄数は322、値下がり銘柄数は231、変わらずは42。
東京市場が5連休中の先週末1日の米国株式市場でダウ平均は反落。原油価格下落やアップル決算が好感される一方、米・イラン和平合意の不透明感が重しとなった。4日のダウ平均は続落。イラン情勢の緊迫による原油高・金利上昇が重しとなった。5日のダウ平均は3日ぶり反発。イラン情勢への警戒感が後退しインテルの株価上昇が牽引した。昨日6日のダウ平均は大幅続伸。イラン和平で合意に近いとの報道が好感されたほか、半導体のAMDの好決算が株価支援要因となった。
今日のグロ－ス市場は買い優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.64％高となった。東京市場が5連休中の米株式市場でダウ平均が4営業日通算で0.52％上昇、ナスダック総合指数が同じく通算で3.80％上昇と、主要指数が上昇したことが東京市場で株価支援要因となった。また、イラン情勢を巡る警戒感がやや後退し、原油価格が下落したことが安心感となった。一方、外為市場で円相場への介入警戒感が継続し、投資家心理を慎重にさせた。また、東京市場が5連休中の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が9.23％高と大幅に上昇したことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株などに物色の中心となったが、今日の新興市場は下値が堅く、終日、買いが優勢の展開となった。
個別では、大型定置用蓄電システムの大型受注を2件発表し連日の大口受注発表となったパワーエックス＜485A＞、米エヌビディア製B300搭載GPUサーバーを取得すると発表したデータセク＜3905＞、営業利益が前期38.6％増・今期31.3％増予想と発表し前週末人気化に本日も買いが先行したグローバルセキュ＜4417＞、引き続きウクライナ企業との資本業務提携と新型迎撃ドローン発売が手掛かりとなったテラドローン＜278A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックスが上昇。値上がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、売れるG＜9235＞などが顔を出した。
一方、27年3月期Non-GAAP純利益が0.2％減予想のクラシル＜299A＞、営業利益が前期8.2％増だが今期34.3％減予想と発表し前週末急落し本日も売りが先行したシーユーシー＜9158＞、第1四半期営業利益が前年同期比5.5倍となり前週末ストップ高の反動安となったSMEJ＜4772＞、営業利益が前期黒字転換・今期42.8％増予想で株主優待制度の拡充も発表し前週末人気化したが本日は売りがかさんだファンデリー＜3137＞が下げた。時価総額上位銘柄では、タイミー＜215A＞やGENDA＜9166＞が下落。値下がり率上位には、アクアライン＜6173＞、SMEJなどが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 615| 100| 19.42|
2| 278A|テラドローン | 12850| 2080| 19.31|
3| 9235|売れるネット広告 | 652| 100| 18.12|
4| 3905|データセク | 1689| 215| 14.59|
5| 7376|ＢＣＣ | 1231| 154| 14.30|
6| 6521|オキサイド | 5280| 600| 12.82|
7| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 621| 68| 12.30|
8| 4055|ティアンドエスＧ | 1868| 188| 11.19|
9| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 292| 28| 10.61|
10| 280A|ＴＭＨ | 1545| 143| 10.20|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 49| -30| -37.97|
2| 4772|ＳＭＥＪ | 103| -17| -14.17|
3| 157A|Ｇモンスター | 1012| -112| -9.96|
4| 4437|ＧＤＨ | 1070| -110| -9.32|
5| 299A|クラシル | 938| -85| -8.31|
6| 3070|ジェリービーンズＧ | 93| -8| -7.92|
7| 2195|アミタＨＤ | 481| -38| -7.32|
8| 9345|ビズメイツ | 570| -45| -7.32|
9| 9158|シーユーシー | 721| -55| -7.09|
10| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 1961| -146| -6.93|《SK》
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