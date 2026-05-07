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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:13JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか金属製品、情報・通信業、電気機器、化学工業、空運業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、輸送用機器も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 7,282.97 ／ 11.62
2. 金属製品 ／ 1,881.9 ／ 6.24
3. 情報・通信業 ／ 7,913.81 ／ 5.88
4. 電気機器 ／ 7,686.63 ／ 5.27
5. 化学工業 ／ 3,089.76 ／ 4.86
6. 空運業 ／ 222.52 ／ 4.61
7. ガラス・土石製品 ／ 2,372.72 ／ 4.18
8. 機械 ／ 5,303.48 ／ 3.41
9. 銀行業 ／ 614.37 ／ 3.03
10. ゴム製品 ／ 5,308.46 ／ 2.55
11. 建設業 ／ 2,937.52 ／ 2.29
12. 繊維業 ／ 953.1 ／ 2.21
13. 電力・ガス業 ／ 700.96 ／ 2.03
14. 保険業 ／ 3,487.75 ／ 1.89
15. 鉄鋼 ／ 745.19 ／ 1.69
16. 証券業 ／ 830.38 ／ 1.49
17. パルプ・紙 ／ 633.59 ／ 1.46
18. 小売業 ／ 2,235.96 ／ 1.20
19. 陸運業 ／ 2,240.67 ／ 1.16
20. その他製品 ／ 5,790.62 ／ 1.05
21. 卸売業 ／ 6,232.71 ／ 0.74
22. サービス業 ／ 2,861.22 ／ 0.71
23. 医薬品 ／ 3,964.61 ／ 0.66
24. その他金融業 ／ 1,399.91 ／ 0.64
25. 不動産業 ／ 2,781.88 ／ 0.61
26. 海運業 ／ 2,110.37 ／ 0.47
27. 食料品 ／ 2,646.48 ／ 0.43
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,763.9 ／ 0.32
29. 水産・農林業 ／ 721.36 ／ 0.32
30. 精密機器 ／ 13,941.04 ／ 0.03
31. 輸送用機器 ／ 4,624.54 ／ -0.04
32. 石油・石炭製品 ／ 2,821.78 ／ -0.88
33. 鉱業 ／ 1,135.81 ／ -6.04《CS》
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