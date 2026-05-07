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5月7日本国債市場：債券先物は129円75銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:43JST 5月7日本国債市場：債券先物は129円75銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円73銭 高値129円79銭 安値129円51銭 引け129円75銭
2年 1.351％
5年 1.837％
10年 2.460％
20年 3.334％
7日の債券先物6月限は129円73銭で取引を開始し、129円75銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.86％、10年債は4.34％、30年債は4.93％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.98％、英国債は4.94％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 スイス・4月失業率（予想：3.1％）
・18：00 ユーロ圏・3月小売売上高（予想：前月比－0.3％）
・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：20.5万件）
・21：30 米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値（予想：前期比＋1.2％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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