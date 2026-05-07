*15:43JST 5月7日本国債市場：債券先物は129円75銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付129円73銭 高値129円79銭 安値129円51銭 引け129円75銭

2年 1.351％

5年 1.837％

10年 2.460％

20年 3.334％



7日の債券先物6月限は129円73銭で取引を開始し、129円75銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.86％、10年債は4.34％、30年債は4.93％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.98％、英国債は4.94％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 スイス・4月失業率（予想：3.1％）

・18：00 ユーロ圏・3月小売売上高（予想：前月比－0.3％）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：20.5万件）

・21：30 米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値（予想：前期比＋1.2％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》