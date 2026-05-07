*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～売れるネG、東ソーなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月7日 14:12 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE 53771 4917.633 382.38% 0.0028%

＜2016＞ iF米710H 312713 11859.134 352.83% 0.0027%

＜9235＞ 売れるネG 906100 26096.44 320.83% 0.163%

＜4042＞ 東ソー 6244400 2100496.88 233.4% 0.1377%

＜2053＞ 中部飼 579100 160470.56 224.95% 0.0196%

＜2525＞ NZAM 225 15048 10500379% 2.2301%

＜2332＞ クエスト 148600 44142.44 222.93% 0.0994%

＜4055＞ ティアンドエス 436700 143189.7 190.63% 0.1005%

＜1595＞ NZAMJリート 89334 36474.434 184.71% -0.002%

＜1482＞ 米債ヘッジ 357297 94330.268 180.01% 0.0031%

＜2820＞ やまみ 29100 23449.6 167.54% -0.0147%

＜6099＞ エラン 584600 82742.34 166.07% -0.071%

＜5445＞ 東京鉄 1127300 456182.24 160.62% 0.0571%

＜6240＞ ヤマシンフィルタ 948300 107755.56 158.41% 0.0704%

＜3878＞ 巴川コーポ 75700 18114.86 152.46% 0.0376%

＜3321＞ ミタチ 205400 129326.48 150.63% 0.0823%

＜2148＞ ITM 268700 84336.3 149.91% -0.1143%

＜6961＞ エンプラス 780900 2536405.8 147.74% 0.0358%

＜6844＞ 新電元 179000 170869.8 146.34% 0.0635%

＜8065＞ 佐藤商 121900 93898.84 145.45% 0.1139%

<6798> SMK 51300 51935.8 144.86% 0.0958%

<4326> インテージHD 114900 50228.6 143.24% 0.0205%

<3350> メタプラネット 72928300 7438506.1 137.3% 0.1446%

<1723> 日本電技 781600 508212.42 136.21% 0.0207%

<1591> NFJPX400 3092 27706.764 135.41% 0.0361%

<4107> 伊勢化 927000 1290069.8 127.16% -0.077%

<4889> レナサイエンス 1004300 550504.5 126.79% 0.0624%

<5367> ニッカトー 926600 189378.02 125.68% -0.0955%

<4840> トライアイズ 546800 137882.36 123.69% 0.1503%

<399A> 上日高50 261065 146683.771 120.67% 0.0247%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》