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出来高変化率ランキング（14時台）～売れるネG、東ソーなどがランクイン

2026年5月7日 14:42

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記事提供元：フィスコ

*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～売れるネG、東ソーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月7日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 53771 　4917.633　 382.38% 0.0028%
＜2016＞ iF米710H　　　312713 　11859.134　 352.83% 0.0027%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　906100 　26096.44　 320.83% 0.163%
＜4042＞ 東ソー　　　　　　　6244400 　2100496.88　 233.4% 0.1377%
＜2053＞ 中部飼　　　　　　　579100 　160470.56　 224.95% 0.0196%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　15048　 10500379% 2.2301%
＜2332＞ クエスト　　　　　　148600 　44142.44　 222.93% 0.0994%
＜4055＞ ティアンドエス　　　436700 　143189.7　 190.63% 0.1005%
＜1595＞ NZAMJリート　　89334 　36474.434　 184.71% -0.002%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　357297 　94330.268　 180.01% 0.0031%
＜2820＞ やまみ　　　　　　　29100 　23449.6　 167.54% -0.0147%
＜6099＞ エラン　　　　　　　584600 　82742.34　 166.07% -0.071%
＜5445＞ 東京鉄　　　　　　　1127300 　456182.24　 160.62% 0.0571%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ　　948300 　107755.56　 158.41% 0.0704%
＜3878＞ 巴川コーポ　　　　　75700 　18114.86　 152.46% 0.0376%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　205400 　129326.48　 150.63% 0.0823%
＜2148＞ ITM　　　　　　　268700 　84336.3　 149.91% -0.1143%
＜6961＞ エンプラス　　　　　780900 　2536405.8　 147.74% 0.0358%
＜6844＞ 新電元　　　　　　　179000 　170869.8　 146.34% 0.0635%
＜8065＞ 佐藤商　　　　　　　121900 　93898.84　 145.45% 0.1139%
<6798> SMK　　　　　　　51300 　51935.8　 144.86% 0.0958%
<4326> インテージHD　　　114900 　50228.6　 143.24% 0.0205%
<3350> メタプラネット　　　72928300 　7438506.1　 137.3% 0.1446%
<1723> 日本電技　　　　　　781600 　508212.42　 136.21% 0.0207%
<1591> NFJPX400　　3092 　27706.764　 135.41% 0.0361%
<4107> 伊勢化　　　　　　　927000 　1290069.8　 127.16% -0.077%
<4889> レナサイエンス　　　1004300 　550504.5　 126.79% 0.0624%
<5367> ニッカトー　　　　　926600 　189378.02　 125.68% -0.0955%
<4840> トライアイズ　　　　546800 　137882.36　 123.69% 0.1503%
<399A> 上日高50　　　　　261065 　146683.771　 120.67% 0.0247%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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