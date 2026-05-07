*14:28JST unerry---ブログウォッチャー子会社化完了、グループ拠点集約のため本社移転決定

unerry＜5034＞は1日、ブログウォッチャーの全株式取得手続きを完了し、完全子会社化したと発表した。2026年2月6日に公表していた株式取得案件が予定通り完了したもので、これにより、ブログウォッチャーは同社の子会社となる。

あわせて、本件株式取得に係る資金充当などを目的として、三井住友銀行から7.50億円を借り入れることも決議した。借入実行日は2026年5月1日、借入期間2年。

また、子会社となったブログウォッチャーは、グループ拠点集約による業務効率化とコミュニケーション活性化を目的に、2026年5月11日付で同社と共に東京都千代田区へ本社を移転する。

業績面では、ブログウォッチャーは2026年6月期より連結子会社となる予定。これに伴い発生するのれんについては、2026年6月末に資産計上される見込みである。なお、会計上のみなし取得日は2026年6月末。同社(6月決算)とブログウォッチャー(3月決算)の決算期が異なることから、同社の2027年6月期第2四半期より同社の損益を連結損益計算書に反映する予定であり、同期よりのれん償却費を計上する見込みである。本件に伴い発生するのれんの金額及びその償却期間については、現在精査中だが、現時点における概算に基づき、当該のれんに係る償却費用は概算で年間1億円程度を見込んでいる。《KT》